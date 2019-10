OnePlus 8 si mostra in un video render

Il OnePlus 8 arriverà sul mercato nel corso del 2020, sicuramente affiancato da una variante "Pro".

Un canale YouTube ha appena pubblicato un video in cui è possibile apprezzare un render del design di OnePlus 8. Lo smartphone, come sappiamo, sarà accompagnato dalla variante “Pro”, che dal punto di vista estetico non presenta particolari differenze con il fratello minore, se non per quanto riguarda alcuni sensori in più.

Durante queste settimane, diverse immagini hanno iniziato a creare un quadro sempre più completo dell’aspetto estetico di questi due nuovi smartphone. L’utente YouTube che ha pubblicato l’interessante video non ha fatto altro che raccogliere il tutto e offrire una nuova visione d’insieme.

Il filmato mostra anche le differenze con OnePlus 7 Pro e OnePlus 7T Pro, attualmente in commercio. Le disuguaglianze riguardano specialmente la fotocamera: quella pop-up frontale di OnePlus 7 Pro lascerà il posto a una camera classica posizionata in alto a sinistra. I sensori delle fotocamere posteriori non subiranno particolari modifiche.

Protagonista del video è sicuramente il display edge-to-edge avente una diagonale da 6,55 pollici e una risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel). Le cornici sono davvero molto sottili, quasi inesistenti. In entrambi i lati dello smartphone, inoltre, troveremo dei pulsanti.

I nuovi smartphone prodotti dalla società cinese dovrebbero avere sotto la scocca lo Snapdragon 865 di Qualcomm, un display a 90 Hz e il nuovissimo Android 10. La scheda tecnica è ancora misteriosa, ma si pensa che i due device dovrebbero accogliere quanto meno 8 GB di RAM. Non dovrebbe mancare il modulo 5G, il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band (se non addirittura Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB di tipo C, doppio speaker stereo e una batteria che potrebbe sfiorare i 4000 mAh. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli riguardanti questi prodotti.