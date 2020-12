OnePlus 9 5G non si nasconde: spuntano tanti dettagli

Come sarà il futuro OnePlus 9 5G? Un primo assaggio ci viene dato dai colleghi di Phone Arena che hanno mostrato quelle che sarebbero le immagini dal vivo del prossimo top di gamma dell’azienda cinese. Inviate da una fonte anonima, le foto ci offrono una visione completa dello smartphone. Prima di proseguire, è bene sottolineare che queste informazioni – non godendo di ufficialità – devono essere prese con le pinze.

Ciò che attira immediatamente l’attenzione è il modulo fotografico posteriore che ricorda molto le linee degli ultimi top di gamma targati OPPO. In un rettangolo disposto in verticale compaiono tre fotocamere, di cui una di dimensioni più ridotte, e un Flash LED. La scritta “Ultrashot” purtroppo non fornisce maggiori informazioni su eventuali peculiarità della fotocamera.

Credit - Phone Arena

Essendo un prototipo, il logo OnePlus è diverso da quello che conosciamo ma è una pratica comune utilizzata dai produttori per camuffare le unità di test. La parte interiore invece ospiterebbe un ampio display dai bordi piatti la cui diagonale sarebbe da 6,55 pollici. Le cornici appaiono molto sottili e sarebbe presente il foro per la fotocamera anteriore. In linea generale, OnePlus 9 5G non si discosterebbe molto dal predecessore per quanto riguarda il design della parte anteriore. Secondo quanto riferito dalla fonte, lo schermo sarebbe caratterizzato da una frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Quanto al resto delle caratteristiche tecniche, si fa riferimento alla presenza (scontata) dello Snapdragon 888 di Qualcomm con 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna non espandibile. Non sono comunque escluse altre configurazioni. Non ci sono infine dubbi sulla presenza a bordo di Android 11, l’ultima versione del sistema del robottino verde che sarà personalizzata con l’interfaccia grafica proprietaria OxygenOS.

Phone Arena non ha fornito maggiori dettagli sulle caratteristiche delle fotocamere. Il sensore principale posteriore potrebbe essere da 48 Megapixel, mentre sul frontale potrebbe trovare posto una fotocamera da 12 Megapixel. Mancano infine anche indicazioni sulla possibile data di presentazione. Ad ogni modo, la nuova famiglia OnePlus 9 è attesa per il mese di marzo. Staremo a vedere se tutte le indiscrezioni trapelate saranno confermate o meno.