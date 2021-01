OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro: cosa sappiamo dei futuri top di gamma?

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro sono probabilmente gli smartphone più attesi dagli utenti Android in questa prima parte del 2021. Il loro lancio sarebbe infatti atteso, stando almeno alle indiscrezioni emerse in rete in queste settimane, attorno alla metà di marzo, un mese in anticipo dunque rispetto alla precedente generazione.

Le novità dovrebbero essere parecchie e di seguito vi riporteremo una panoramica completa di quello che potrebbero implementare i prossimi flagship killer della casa cinese.

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro: Design

Secondo i rumors, il design dovrebbe restare più o meno lo stesso di quello visto sulla precedente generazione, con la presenza di un foro laterale nella parte frontale utile ad ospitare la fotocamera ed un pannello con i bordi curvati per la variante Pro mentre di tipo Flat per il 9 standard. Le differenze maggiori si troverebbero sotto la scocca e nella parte posteriore.

OnePlus 9 e 9 Pro: Fotocamera

Un passo in avanti importante potrebbe essere fatto dal punto di vista della qualità fotografica con il OnePlus 9 che potrebbe contare su un nuovo sensore primario nella parte posteriore e su una tripla fotocamera mentre la variante Pro potrebbe arrivare con una quad-camera. Inoltre, resta da capire se la collaborazione con Leica, sarà confermata oppure resterà solo un’indiscrezione.

OnePlus 9 e 9 Pro: Hardware

Non ci sono dubbi che i prossimi smartphone OnePlus rappresenteranno dei veri e propri top di gamma e dunque implementeranno quasi sicuramente l’ultimo SoC di casa Qualcomm in aggiunta al solito massiccio quantitativo di RAM, che farà dei nuovi modelli dei mostri di potenza.

OnePlus 9 e 9 Pro: Varianti a sorpresa?

I prossimi OnePlus 9 e 9 Pro potrebbero non essere gli unici smartphone dell’azienda ad arrivare in commercio nei prossimi mesi, sarebbe infatti balenata l’idea di vedere una variante “Pro Plus” ancora più performante, unita ad una versione più economica contraddistinta dall’ormai nota dicitura “Lite”.