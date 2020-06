OnePlus Nord 5G, 4 fotocamere per il nuovo medio gamma

OnePlus Nord 5G, è questo il nome scelto per lo smartphone mid range dell’azienda Cinese. Secondo i leak del ben informato Max J vanterà una fotocamera formata da 4 sensori, incluso quello Color Filter tanto discusso presente su OnePlus 8 Pro.

Il nome è stato scelto dopo un’attenta selezione, i recenti rumors infatti lo chiamavano OnePlus 8 Lite oppure OnePlus Z. Ormai il nome commerciale pare essere deciso, così come anche il periodo di presentazione.

OnePlus Nord 5G non è il primo dispositivo mid range dell’azienda. Possiamo infatti ricordare OnePlus X del 2015 che, fermo restando fosse un ottimo medio di gamma, non ha mai avuto molta fortuna nelle vendite e l’ex startup Cinese non ha più avuto interesse nel produrne un successore.

Acqua sotto i ponti ne è passata e l’azienda attuale tiene tantissimo al fattore marketing. OnePlus Z può ricordare OnePlus X nell’immaginario collettivo, ed è anche per questo che è stato scelto il nuovo nome.

Poche le informazioni dettagliate riguardo altri aspetti ma sappiamo che la fotocamera potrebbe essere così composta:

Sensore principale da 48 MP;

Sensore ultragrandangolare a 120 gradi da 16 MP;

Sensore macro da 2 MP per un fucus ancora più preciso;

Sensore Color Filter (lo stesso di OnePlus 8 Pro).

Come dicevamo, non possiamo ancora azzardare una scheda tecnica completa ma questa potrebbe includere un display Oled da 6,4 pollici con un refresh rate a 90 Hz, una batteria da 4000 mAh e una ricarica veloce priva però di una ricarica Wireless.

Il SoC sarà lo Snapdragon 765 con supporto alle reti 5G e le configurazioni potrebbero essere le più classiche partendo dalla 128 GB con 6 GB di RAM e arrivando alla 256 GB con 8 GB di RAM.

Infine, la data di presentazione ancora non è stata rivelata ma ascoltando i leaker si pensa ad un annuncio prima di OnePlus 8T Pro in modo tale da non ad accorpare i due annunci, anzi 3 visto che ci sarà anche OnePlus 8T.