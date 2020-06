OnePlus Z torna alle origini: ottime prestazioni e prezzo basso?

Si torna nuovamente a parlare di OnePlus Z: lo smartphone di fascia media potrebbe essere apparso in un sondaggio indirizzato ad alcuni consumatori indiani. Sono state, almeno in parte, confermate le ipotetiche specifiche tecniche ipotizzate solo pochi giorni fa. La società sembrerebbe quindi essere pronta per approdare nuovamente nella fascia media, dopo aver arricchito la fascia alta con OnePlus 8 (disponibile su Amazon) e 8 Pro (acquistabile online).

Il sondaggio citato è stato organizzato da PayBack, una compagnia che offre anche un programma a premi. I consumatori si sono trovati davanti a un questionario in cui viene chiesto loro se sarebbero interessati ad acquistare un device di fascia media OnePlus con una nutrita scheda tecnica. Ecco le informazioni emerse:

SoC Qualcomm Snapdragon 765 , compatibile con il 5G ;

, compatibile con il ; 6 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di memoria interna;

di memoria interna; Batteria da 4.300 mAh , compatibile con la ricarica rapida a 30 W;

, compatibile con la ricarica rapida a 30 W; Display AMOLED da 6,55 pollici e refresh rate a 90 Hz;

AMOLED da 6,55 pollici e refresh rate a 90 Hz; Fotocamera posteriore da 64 MP, 16 MP e 2 MP;

Fotocamera frontale da 16 MP.

Ricordiamo che si tratta di un dispositivo di fascia media. OnePlus potrebbe essere quindi pronta per competere con brand come Xiaomi, Realme e Oppo. Il prezzo di OnePlus Z, secondo quanto riportato nel sondaggio, dovrebbe coincidere con circa 300 euro. Il lancio ufficiale dovrebbe avvenire a luglio, forse già durante i primi giorni del mese.