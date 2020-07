OnePlus Nord E, nuovo smartphone low cost?

Ormai manca poco alla presentazione di OnePlus Nord e, per ingannare l’attesa, vi segnaliamo come sul Web sia comparso un altro inedito smartphone. A svelarcelo è il database di Geekbench, con il nome in codice BE2028.

Il dispositivo dovrebbe essere di una fascia leggermente inferiore rispetto a Nord, ma pur sempre appartenente alla sua famiglia. Dopotutto l’azienda lo ha detto, la nuova linea di smartphone è una line-up e non un dispositivo a se stante. Potrebbe chiamarsi OnePlus Nord E

Geekbench registra uno smartphone con nome in codice Lito avente prestazioni in single core pari a 609 e in multi core pari a 1728. Possiede un SoC Snapdragon 690 5G che, probabilmente, non avete mai sentito. E’ uno dei nuovissimi chipset di Qualcomm ancora non utilizzato in nessuno smartphone. Il SoC appartiene alla fascia media ed è molto simile al fratello Snapdragon 765G, se non che quest’ultimo possiede dei clock leggermente più elevati.

Le altre informazioni riportano come abbia a corredo 6 GB di RAM e Android 10 il sistema operativo. Al momento non abbiamo nemmeno una foto che ci possa aiutare a compararne il design con il prossimo smartphone in arrivo.

Il 21 luglio OnePlus Nord sarà presentato ma non sappiamo se dobbiamo aspettarci anche questo smartphone o arriverà poco dopo, accompagnato magari da una semplice nota stampa ufficiale.

Certo è che One Plus Nord e questo prodotto non sono lo stesso smartphone. Hanno un codice prodotto differente e le informazioni sulla RAM sono diverse, il primo ne detiene 8 GB mentre questo misterioso ne detiene 6.