OnePlus Nord ufficiale, ecco come seguire l’evento AR

OnePlus Nord, il lancio ufficiale è stato fissato per il 21 luglio! Sappiamo davvero già tanto su questo smartphone che segna il ritorno dell’azienda Cinese nella fascia media.

Nelle ultime settimane abbiamo parlato a più riprese dell’ipotetica data di lancio, ora sappiamo che l’intero evento si terrà in realtà aumentata e trasmesso in streaming sull’applicazione OnePlus Nord AR.

Il design dello smartphone è già stato svelato tramite il video teaser OnePlus New Beginnings mentre la sua scheda tecnica completa ancora no. A riguardo però possiamo aggiungere che il SoC che lo alimenterà sarà uno Snapdragon 765G (5G) e che la fotocamera anteriore sarà composta da due sensori, uno primario e uno grandangolare, rispettivamente 32 MP e 8 MP. Novità anche per la fotocamera posteriore che sarà composta da uno stabilizzatore ottico di immagine (OIS).

La data di presentazione è stata svelata durante la pubblicazione della seconda parte della docuserie prodotta per l’occasione da OnePlus e, per il momento storico che stiamo vivendo, l’azienda ha deciso di svelare Nord in una presentazione totalmente in realtà aumentata. In questo modo tutti possono seguirla comodamente da casa tramite l’utilizzo di OnePlus Nord AR, anche quest’app realizzata ad Hoc.

L’immagine che vedete rappresenta la scatola ufficiale del nuovo OnePlus Nord. La linea orizzontale – affermano i rumors – dovrebbe essere il colore dello lo smartphone all’interno, in questo caso il ciano. Le altre disponibili al lancio dovrebbero essere il Silver e il Nero.

Appuntamento alle 16 ora Italiana del 21 luglio. In caso voleste prepararvi in anticipo, trovate l’App OnePlus Nord AR già disponibile sul Play Store raggiungibile qui (il nome inglese è Nord Launch).