OnePlus Nord, ecco le risposte a tutte le domande

OnePlus Nord è già esaurito. Attorno a questo smartphone sono presenti ancora tanti misteri ma i primi preordini sono stati presi d’assalto e lo smartphone è andato sold out in pochi secondi.

Perché questo nome? Perché solo ora uno smartphone medio di gamma? Perché usare un metodo di preordine “al buio” che richiama alla mente gli inviti del primo OnePlus? Pete Lau risponde finalmente alle domande.

Innanzi tutto il “Nord” è relativo al punto cardinale, a quell’ago della bussola che deve sempre puntare verso Nord in ognuno di noi. L’azienda tiene a ricordare che è proprio un concetto di positività per augurarsi sempre il meglio, ricercando un nord perenne.

Il momento per commercializzare uno dispositivo medio di gamma è, secondo OnePlus, quello giusto per tutta una serie di fattori. Il primo è relativo al fatto che i costi per produrre smartphone top di gamma stanno aumentando sempre più e distribuire modelli medi di gamma – ma pur sempre completi – è un buon modo per far risparmiare i clienti ma, allo stesso tempo, farli entrare nell’ecosistema OnePlus.

Altresì l’azienda aspettava il momento giusto per cercare di inserire quante più funzioni derivate dai top di gamma. E’ qui che il migliore dei OnePlus Nord vanta un SoC Snapdragon 765G che comprende un modem 5G, memorie veloci UFS 3.0 e configurazioni RAM fino a 12 GB.

Anche il reparto multimediale sarà davvero all’altezza, Pete Lau afferma che è stata studiata una fotocamera derivata proprio dai top di gamma.

E potevamo mica non parlare dei preordini al buio? Effettivamente in molti si sono chiesti come potesse essere organizzata una cosa del genere e i dirigenti hanno affermato che si è andata a ricercare la fedeltà del cliente, che sa già che acquistando ad occhi chiusi avrà comunque tra le mani un prodotto eccellente.

Le unità a disposizione per la prima trance comunque sono state poche, raggiungere il sold out è stato facilissimo. Il vero banco di prova per OnePlus Nord sarà il mercato, quando si scontrerà con gli agguerritissimi concorrenti.

Infine, capitolo prezzo. OnePlus Nord verrà venduto anche in Europa ad un prezzo di 500 euro nel suo modello “top”.