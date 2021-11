Oppo Capsule Collection, il regalo di Natale perfetto per i tifosi rossoneri

Nell’ambito della partnership tra Oppo Italia e AC Milan, Oppo ha appena annunciato una nuova iniziativa che piacerà molto agli appassionati di tecnologia che tifano Milan. Si tratta del lancio di un bundle esclusivo – già disponibile sull’e-commerce di Oppo – che include uno dei dispositivi top di gamma di Oppo Reno6 Series, Oppo Band Limited Edition AC Milan e una cover in silicone Limited Edition anch’essa brandizzata Milan.

Questa Capsule Collection rappresenta il regalo di Natale ideale per tutti gli amanti dello sport e nello specifico per i tifosi rossoneri. Oltre a Oppo Reno6 (o Reno6 Pro, a seconda del set scelto), la collezione comprende anche Oppo Band Sport, il fitness tracker di Oppo pensato apposta per aiutare gli utenti a rimanere in forma.

Le modalità di allenamento integrate sono camminata, corsa, ciclismo, nuoto e tante altre ancora. Presente il supporto per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (SpO2), del sonno e della frequenza cardiaca. Il dispositivo è dotato di un display full-color Amoled da 1,1″ e resiste all’acqua fino a 50 metri di profondità.

I due smartphone, invece, si distinguono soprattutto nel settore dell’imaging: l’azienda li presenta come dei “veri esperti” nel campo dei video-ritratti, che sfruttano al massimo le capacità dell’IA per garantire un’esperienza multimediale mai vista prima. L’effetto Bokeh consente di creare ritratti video perfetti in qualsiasi condizione, mentre la tecnologia AI Highlight Video 2.0 fa sì che il dispositivo regoli automaticamente le impostazioni luminose del video in qualsiasi contesto.

Da segnalare anche il design elegante e innovativo con finitura Oppo Glow e la ricarica rapida SuperVOOC 2.0 65W.

Questa Capsule Collection è in vendita sullo store a un prezzo consigliato di 499,00 euro per la versione con Reno6 e 799,00 euro per la versione con Reno6 Pro.