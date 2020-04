Oppo Reno Ace 2 sarà svelato il 13 aprile

Oppo Reno Ace 2 sarà svelato il prossimo 13 aprile 2020. A confermarlo è stato Brian Shen, il vicepresidente dell’azienda, attraverso un post pubblicato su Weibo. Il dispositivo è il successore di un prodotto lanciato l’anno scorso esclusivamente in Asia.

Già da qualche giorno, Reno Ace 2 è apparso nel database di TENAA, accompagnato da diverse specifiche tecniche e dalle prime immagini. Stando a queste informazioni, il device offre un display AMOLED da 6,5 pollici e risoluzione FullHD+. Per quanto riguarda il comparto fotografico, saranno quattro i sensori disponibili: 48 MP, 8 MP, 8 MP e 2 MP. La camera anteriore è invece da 16 MP.

Sotto la scocca, troveremo un SoC octa-core a 2,8GHz. Non sappiamo ancora quale sarà il modello, ma si ipotizza che potrebbe trattarsi di Snapdragon 865. Ad affiancare il processore, ci saranno 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda il design, le prime immagini rivelano la presenza di un modulo fotografico circolare collocato nella parte posteriore, che è però abbastanza sporgente. Nel display troviamo un foro posizionato in alto. In basso, oltre all’ingresso USB Type-C, saranno collocate due griglie per l’altoparlante.

Il dispositivo sarà quindi presentato il 13 aprile. Durante i prossimi giorni dovrebbero arrivare ulteriori dettagli.