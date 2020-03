Oppo Reno Ace 2 è appena apparso su TENAA, insieme alle specifiche tecniche e alle prime immagini. Il dispositivo, di cui abbiamo già parlato pochi giorni fa, è il successore di un modello lanciato l’anno scorso solo in Asia.

Sembrerebbe che anche questa volta Oppo non abbia deluso gli utenti, che iniziano ad avere delle aspettative sempre più alte. Reno Ace 2 sarà acceso da un processore octa-core a 2,8 GHz. Pur non sapendo di quale SoC si tratta, probabilmente sarà Snapdragon 865. Inoltre, è confermata l’esistenza di due varianti che differiscono esclusivamente per la memoria a disposizione:

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna;

di RAM e di memoria interna; 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il display sarà di tipo AMOLED, avrà una risoluzione FullHD+ e una diagonale di 6,5 ​​pollici. La fotocamera frontale da 16 MP sarà collocata in un foro. Nella parte posteriore, in un modulo circolare, saranno incastonati ben quattro sensori da 48 MP, 8 MP, 2MP e 2 MP. Ancora non si conoscono le tipologie dei sensori fotografici, ma potrebbe trattarsi di un ultrawide (8 MP), un macro (2 MP) e uno per la profondità (2 MP).

Disponibile nelle colorazioni nero, blu e viola, Oppo Reno Ace 2 sarà compatibile con il 5G dual-mode e avrà una batteria con capacità nominale di 1.955 mAh. Quasi certamente, quest’ultima informazioni si riferisce a una singola cella. Potrebbe quindi trattarsi di una fonte energetica da 4.000 mAh, compatibile con la ricarica rapida a 65 W e quella wireless a 40 W. Per il momento, non abbiamo nessuna informazione riguardo al lancio ufficiale, al prezzo e alla distribuzione. Lo smartphone potrebbe essere svelato il mese prossimo.