POCO F6, per chi da valore alle pure performance | Recensione

La serie POCO F continua a catturare l'attenzione degli appassionati di tecnologia con ogni nuovo lancio, grazie alla combinazione di prestazioni elevate e prezzi accessibili. Nata come una linea capace di sfidare i flagship con costi ridotti, la famiglia POCO F ha evoluto il proprio posizionamento con i nuovi POCO F6 e POCO F6 Pro, che ora si collocano nella fascia alta dei mid-range, dimostrando come i confini delle fasce di prezzo si siano trasformati nel tempo.

Quello che resta invariato è l'impegno di POCO nel fornire caratteristiche di fascia alta e hardware potente a prezzi competitivi. Il POCO F6, in particolare, si propone come l'alternativa più accessibile del duo, offrendo un'esperienza utente quasi identica a quella del modello Pro, ma con un prezzo più contenuto. Questa nuova proposta di POCO si preannuncia come una scelta interessante per chi cerca un dispositivo performante senza dover spendere una fortuna.

Interessante notare che, come capita spesso con i modelli Xiaomi, il POCO F6 non è altro che una versione rebrandizzata di Xiaomi Redmi Turbo 3, smartphone che però non arriverà nel nostro Paese e non si sovrappone al modello di cui parliamo oggi.

Uno smartphone pratico e resistente

POCO F6 segna un'evoluzione minore rispetto al suo predecessore, POCO F5, introducendo dettagli di design che catturano l'occhio e migliorano l'esperienza utente. Gli anelli della fotocamera più grandi e il nuovo flash LED circolare offrono un'estetica distintiva, mentre il corpo in plastica mantiene il dispositivo leggero e maneggevole. Con il vetro Gorilla Glass Victus che protegge il display, e una resistenza all'acqua e alla polvere aggiornata allo standard IP64, il POCO F6 è pronto per affrontare le sfide quotidiane.

Il design ergonomico del POCO F6, con il pannello posteriore leggermente curvato, garantisce una presa confortevole. I pulsanti di accensione e volume, posizionati strategicamente, sono facilmente raggiungibili, migliorando l'usabilità. Nonostante la finitura liscia, il dispositivo nero che abbiamo provato resiste sorprendentemente bene alle impronte digitali e non è scivoloso, una combinazione rara che aggiunge un bel tocco di praticità.

Un'altra piacevole novità è il passaggio al lettore di impronte ottico nel display. Anche se posizionato un po' troppo vicino al bordo inferiore, questo scanner aggiunge un elemento di modernità e versatilità, ormai uno standard del settore.

Il display del POCO F6 è un vero spettacolo, con una risoluzione di 1220 x 2712 pixel che rende ogni immagine nitida e piacevole. La dimensione di 6,67 pollici e il refresh rate di 120Hz, combinati con il supporto HDR10+ e Dolby Vision, offrono un'esperienza visiva immersiva. Per chi è sensibile allo sfarfallio del display, il POCO F6 offre una frequenza di PWM dimming di 1920Hz, mentre la frequenza di campionamento del touch fino a 2160Hz garantisce una risposta rapida e precisa, ideale per il gaming.

Il display raggiunge una luminosità impressionante di 1.200 nit in modalità automatica (HBM) e 2400 nit di picco, assicurando una visibilità chiara anche sotto la luce diretta del sole. La gestione variabile della frequenza di aggiornamento, con opzioni che vanno da 60Hz a 120Hz e una modalità automatica che si adatta alle esigenze dell'utente, completa il quadro di un display versatile e performante.

Come il modello F6 Pro, anche il F6 standard utilizza un sistema audio stereo ibrido. È dotato di uno speaker rivolto verso il basso e di un altro che funge anche da capsula auricolare.

Un cuore da flagship killer

POCO F6 si distingue per essere uno dei primi smartphone equipaggiati con il nuovissimo Snapdragon 8s Gen 3, un chipset che rappresenta un significativo passo avanti rispetto al suo predecessore. Il processo di fabbricazione a 4nm rimane lo stesso, ma l'architettura del chip è stata rivisitata rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3, con una configurazione CPU 1+4+3. Il core principale Cortex-X4 opera a 3,0GHz, affiancato da quattro core Cortex-A720 a 2,8GHz e tre core Cortex-A520 ad alta efficienza energetica a 2,0GHz. La GPU Adreno 735, sebbene leggermente inferiore alla Adreno 740 del Snapdragon 8 Gen 2, offre comunque performance grafiche notevoli.

Una delle scelte di design più astute da parte di Qualcomm per questo SoC è l'utilizzo di un modem più datato, che consente di contenere i costi, pur mantenendo connettività di nuova generazione come il Wi-Fi 7. Inoltre, l'ISP di alto livello garantisce una buona qualità nelle elaborazioni delle immagini.

Il POCO F6 è disponibile in due configurazioni di memoria: 8GB di RAM con 256GB di storage e 12GB di RAM con 512GB di storage, entrambe con velocissimi standard UFS 4.0 per la memoria interna. Questa combinazione hardware lo pone ben al di sopra dei concorrenti nella sua fascia di prezzo, offrendo prestazioni che si avvicinano sorprendentemente al POCO F6 Pro con Snapdragon 8 Gen 2, ma a un prezzo inferiore.

Durante i test prolungati, il POCO F6 ha dimostrato di gestire egregiamente il suo chip. Tuttavia, la gestione del throttling termico potrebbe essere migliorata: dopo i primi dieci minuti di utilizzo intensivo, si notano cali improvvisi nelle frequenze della CPU che possono influenzare la stabilità dei frame rate nei giochi. La stabilità della GPU è risultata soddisfacente.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test POCO F6 1894 4730 1368839 712572 2812 (16,84 fps) 2929 - 2483 (84,8%) POCO F6 Pro 1433 5279 1565063 Errore Errore Errore POCO F5 1246 4205 945848 1208210 1965 (11,80 fps) 1970 - 1964 (99,7%) realme 12 Pro+ 905 2865 662520 269643 801 (4,80 fps) 806 - 804 (99,8%) Nothing Phone (2a) 1139 2600 690297 86714 1156 (6,93 fps) 1155 - 1151 (99,6%)

Il POCO F6 è dotato di una batteria da 5.000mAh, abbastanza standard per il settore. Tuttavia, siamo rimasti delusi nel vedere che il POCO F6 fatica a tenere il passo con la concorrenza per quanto riguarda l'autonomia. Non di molto, ma ci sono smartphone con la stessa capacità della batteria che arrivano a fine giornata con un po' più di carica residua.

D'altra parte, il comparto di ricarica del POCO F6 ha ricevuto un notevole miglioramento. Lo smartphone supporta ora la ricarica rapida a 90W con il caricatore proprietario Xiaomi incluso nella confezione. Questo upgrade permette di caricare più della metà della batteria in soli 15 minuti, mentre una ricarica completa richiede poco più di mezz'ora, superando di gran lunga molti dei suoi concorrenti e posizionandosi a pari merito con le soluzioni di fascia alta di Xiaomi in termini di velocità di ricarica.

Piccoli miglioramenti lato fotocamere

Il POCO F6 introduce alcuni cambiamenti interessanti nel comparto fotocamere rispetto alla generazione precedente. Sebbene a prima vista i nuovi sensori principali e la fotocamera selfie sembrino più delle variazioni che veri e propri miglioramenti, la rimozione della fotocamera macro a bassa risoluzione è sicuramente un passo avanti.

La fotocamera principale utilizza ora un sensore Sony LYT 600 da 50MP, sostituendo quello OmniVision da 64MP del modello precedente. Sebbene la dimensione del sensore sia più o meno la stessa - 1/1,95" contro 1/2,0" - il design Lytia a strati promette miglioramenti in termini di qualità dell'immagine. Va notato che la fotocamera principale del POCO F6 differisce da quella del POCO F6 Pro, che utilizza un sensore OmniVision di più alta qualità.

Entrambi i modelli F6 condividono una fotocamera ultragrandangolare da 8MP, ereditata dal F5. Sul fronte, il F6 sfoggia un sensore da 20MP, in sostituzione delle unità da 16MP del F6 Pro e del F5, abbinato a una lente equivalente a 21mm, che permette di includere più amici o panorami nei selfie.

Le prestazioni della fotocamera principale del POCO F6 alla luce del giorno sono soddisfacenti. I dettagli sono molto buoni, anche se non del tutto organici come quelli del F6 Pro, e il rumore è ridotto al minimo, con solo una leggera grana visibile in alcune condizioni. Il bilanciamento automatico è affidabile e la resa cromatica è piacevole, con una gamma dinamica eccellente.

Tuttavia, la resa dei toni della pelle e dei volti lascia un po' a desiderare, con un effetto "lifting" che persiste nonostante la disattivazione delle funzioni bellezza. Le foto a zoom 2x sono accettabili, ma non eccelse, offrendo una riduzione del rumore migliore e un'esposizione accurata.

La fotocamera ultragrandangolare fa il suo dovere senza eccellere, con dettagli adeguati e rumore contenuto. I selfie sono buoni, con toni della pelle abbastanza ben resi, anche se il contrasto e la saturazione potrebbero essere migliorati. La caratteristica distintiva è l'ampiezza della fotocamera frontale, ideale per selfie di gruppo.

Di notte, il POCO F6 si comporta bene con la fotocamera principale, catturando discreti dettagli e mantenendo un'ampia gamma dinamica. La fotocamera ultragrandangolare, invece, delude con colori spenti e immagini poco nitide. Il POCO F6 registra video fino a 4K@60fps con la fotocamera principale e 1080p@30fps con l'ultragrandangolare. La stabilizzazione è efficace, anche se occasionalmente si verifica un leggero "focus hunting" durante le riprese in movimento.

Nel complesso, il POCO F6 offre un comparto fotocamere competente, con alcune limitazioni che potrebbero scoraggiare gli utenti più esigenti.

Sempre più in linea con gli altri Xiaomi

Il POCO F6 è equipaggiato con l'ultima versione di HyperOS e Android 14, offrendo un'esperienza familiare per chi proviene da un dispositivo Xiaomi con la MIUI. Anche se il software non si discosta molto dalle ultime versioni di MIUI, appare più raffinato e ottimizzato, come dichiarato da Xiaomi. La promessa di Xiaomi di garantire almeno tre anni di aggiornamenti principali e un ulteriore anno di aggiornamenti di sicurezza rende il POCO F6 una scelta solida per chi cerca un dispositivo abbastanza longevo.

Nonostante permanga una certa disparità di funzionalità tra i vari dispositivi Xiaomi, questa differenza si è ridotta nel tempo. I POCO, ad esempio, hanno il cassetto delle app abilitato di default e la possibilità di bloccare il dispositivo con un doppio tocco su uno spazio vuoto della schermata principale, una funzione non presente sui dispositivi Xiaomi e Redmi con HyperOS.

È interessante notare che le future funzionalità alimentate dall'AI, attualmente in fase beta, saranno disponibili per il POCO F6 e F6 Pro in seguito. Dal punto di vista delle prestazioni, il POCO F6 gestisce facilmente la UI di HyperOS, senza rallentamenti, interruzioni o stuttering, garantendo sempre un'esperienza utente fluida e reattiva.

Conclusioni

Il POCO F6 potrebbe non essere il vero "flagship killer" che molti cercano, ma ci si avvicina molto e si distingue in alcuni aspetti chiave. Il dispositivo offre un'esperienza visiva eccellente, speaker di buona qualità, prestazioni molto buone nella sua fascia di prezzo e una ricarica rapida molto veloce. In molti modi, il POCO F6 si presenta come un buon dispositivo per il multimedia e il gaming a un prezzo accessibile. Tuttavia, l'assenza del jack audio da 3.5mm, che molti utenti potrebbero volere, e la mancanza di un sensore di prossimità adeguato possono risultare fastidiose.

Nonostante ciò, la durata della batteria mediocre e la qualità della fotocamera appena sufficiente impediscono al dispositivo di ottenere una raccomandazione a tutto tondo. Non è il tuttofare che può attirare le masse, ma con il passare del tempo e un possibile calo di prezzo, il POCO F6 potrebbe diventare un'opzione davvero allettante. Al momento, resta comunque un dispositivo validissimo per chi cerca prestazioni elevate senza spendere troppo.