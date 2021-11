Poco M4 Pro 5G: meno di 200 euro per display a 90Hz, 5000mAh e speaker stereo!

Poco, brand che già tanti di voi hanno imparato a conoscere e apprezzare negli scorsi mesi grazie a smartphone dotati dell’ottimo rapporto qualità prezzo, presenta oggi il nuovissimo Poco M4 Pro 5G. Sarà in grado di continuare l’ottima discendenza della famiglia “M” dell’azienda?

Tanta sostanza, con un’attenzione in più al design

Se nei passati modelli della famiglia il brand si era concentrato maggiormente sulla sostanza, mettendo in secondo piano i temi puramente estetici, questo Poco M4 Pro 5G si pone finalmente come smartphone in grado di unire queste due anime, garantendo la solita dose di buon hardware, in un pacchetto visivo ora maggiormente curato e rifinito.

I temi principali sui quali l’azienda pone l’accento sono certamente il display, il processore e la batteria. Se per il primo tema è interessante segnalare la presenza di un pannello in risoluzione FullHD dotato di tecnologia di refresh rate a 90Hz “DynamicSwitch” con touch sampling rate di 240Hz, è negli altri due aspetti che le cose si fanno però veramente interessanti e particolari.

Una ricarica velocissima, per un processore nuovissimo!

A bordo di questo Poco M4 Pro 5G trova spazio infatti il nuovissimo processore MediaTek Dimensity 810, dotato di due core Cortex-A76 che girano a 2,4GHz, sei core ad alta efficienza ARM Cortex-A55 a 2,0GHz, e una moderna scheda grafica ARM Mali-G57 MC2 a 1068MHz. Il tutto alimentato da una batteria da 5000mAh dotata per la prima volta in uno smartphone della serie “M” del supporto alla ricarica fast a 33W, per poter ottenere una carica completa in soli 59 minuti, nonostante la sua grande dimensione.

Attenzione alle sue potenzialità multimediali e al suo animo gaming

Le tre colorazioni disponibili, insieme alla rinnovata cura estetica generale di questo Poco M4 Pro 5G (che fa delle cornici sottili e dell’ottimizzazione generali delle dimensioni un suo tratto distintivo all’interno della fascia media del mercato), pongono questo smartphone come compagno tanto nella multimedialità, tanto nel gaming, grazie appunto a implementazioni hardware dedicate.

La presenza di una coppia di speaker stereo, ancora una rarità in questo segmento, insieme all’implementazione di un feedback aptico studiato appositamente per le sessioni di gioco, non fanno infatti altro che attribuire ancora maggiore carattere e differenziazione rispetto ai competitors presenti sul mercato.

Anche lato fotocamere sembra che l’azienda abbia voluto imprimere un cambio di passo netto e deciso rispetto al passato, con un ottica principale da 50MP che sulla carta sembra promettere scatti e video di una qualità nettamente superiore al passato, in grado di competere quindi in un area di sempre maggior interesse per gli utenti.

“La serie M rappresenta innegabilmente lo smartphone perfetto per i giovani utenti che cercano il massimo della qualità e, con l’ultimo Poco M4 Pro 5G, abbiamo superato di gran lunga le loro aspettative. Con una serie di nuove feature, che includono performance più elevate e la ricarica veloce 33W Pro, ad oggi, Poco M4 Pro 5G è senza dubbio il miglior telefono pensato per l’intrattenimento di questa serie.” queste le dichiarazioni ufficiali di Kevin Qiu, Head of Poco Global.

Prezzi e disponibilità

Poco M4 Pro 5G sarà disponibile in Italia nelle tre colorazioni Power Black, Cool Blue e Poco Yellow, in due varianti: 4GB/64GB e 6GB/128GB. A partire dalle 00:00 del 11 novembre, Poco M4 Pro 5G sarà acquistabile su po.co a 229,90 euro nella versione base e al prezzo di 249,90 euro nella variante con più memoria.

Come solito però l’azienda ha pensato a un’iniziativa flash per permettere agli interessati più entusiasti di portarsi a casa questo terminale a un prezzo vantaggioso, limitatamente alle prime fasi di vendita. Nelle prime 24 ore infatti, Poco M4 Pro 5G sarà disponibile con un prezzo Early Bird di 199,90 euro per la variante 4GB/64GB e 219,90 euro per la 6GB/128GB.