Presto questi Xiaomi, Redmi e POCO non saranno più aggiornati: c'è anche il vostro?

Xiaomi ha annunciato che interromperà il supporto software per diversi suoi dispositivi a partire da aprile 2025. Questa decisione segna una tappa significativa per molti utenti, che dovranno considerare un aggiornamento del proprio smartphone.

Lo stato di End-of-Life (EOL) interesserà alcuni modelli molto apprezzati, che hanno accompagnato gli utenti sin dal loro lancio sul mercato. La scelta rientra nella politica standard di Xiaomi, che prevede aggiornamenti software per un periodo limitato dopo il rilascio di un dispositivo. Sebbene gli smartphone continueranno a funzionare, non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza né nuove funzionalità del sistema operativo.

Dispositivi interessati dalla fine del supporto

I seguenti modelli Xiaomi raggiungeranno la fine del supporto nell'aprile 2025:

POCO F4 GT

Redmi K50 Gaming

Redmi 10A

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Prima di raggiungere lo stato EOL, alcuni dispositivi riceveranno un ultimo aggiornamento significativo. Lo stato dell'aggiornamento varia a seconda del modello:

POCO F4 GT e Redmi K50 Gaming, orientati ai videogiocatori, riceveranno come ultimo aggiornamento HyperOS 2, basato su Android 14. Le versioni precise saranno:

POCO F4 GT: OS2.0.1.0.ULJEUXM

Redmi K50 Gaming: OS2.0.2.0.ULJCNXM

Questo aggiornamento finale permetterà a questi potenti dispositivi di beneficiare dell'ultima versione del sistema operativo prima della fine del supporto. Gli altri dispositivi termineranno il loro ciclo di vita con versioni software precedenti:

Redmi 10A: Raggiungerà l'EOL con MIUI 12.5 .

. Redmi Note 11S 5G: Si fermerà a HyperOS 1 , basato su Android 13.

, basato su Android 13. Redmi Note 11 Pro+ 5G: HyperOS 1 , basato su Android 13, sarà l'ultima versione.

, basato su Android 13, sarà l'ultima versione. Xiaomi 11i: Terminerà con HyperOS 1 , basato su Android 13.

, basato su Android 13. Xiaomi 11i HyperCharge: L'ultimo aggiornamento sarà HyperOS 1, basato su Android 13.

Cosa significa per gli utenti

Quando uno smartphone raggiunge lo stato EOL, non smette immediatamente di funzionare. Tuttavia, ci sono importanti considerazioni da tenere a mente. I dispositivi non riceveranno più patch di sicurezza, il che potrebbe renderli vulnerabili a nuovi exploit e minacce. Gli utenti non potranno accedere alle nuove funzionalità di Android o HyperOS che verranno rilasciate in futuro. Potrebbe verificarsi una progressiva incompatibilità con le nuove app, che vengono sviluppate per versioni più recenti di Android.

Per gli utenti di questi dispositivi, potrebbe essere il momento giusto per iniziare a valutare le opzioni di aggiornamento. La serie Xiaomi 2025 offre alcune alternative interessanti, con periodi di supporto software più lunghi.

Xiaomi offre uno strumento, HyperOS Downloader, che permette agli utenti di verificare facilmente se il proprio smartphone è idoneo all'aggiornamento a HyperOS 2.0. Questo strumento può aiutare gli utenti a pianificare i prossimi passi e a prendere decisioni informate sul futuro del proprio dispositivo.

La decisione di Xiaomi di terminare il supporto per questi modelli sottolinea l'importanza di considerare il ciclo di vita del software quando si acquista un nuovo smartphone. Mentre i dispositivi continueranno a funzionare, la mancanza di aggiornamenti di sicurezza rappresenta un rischio significativo. Gli utenti dovrebbero valutare attentamente le proprie esigenze e considerare se un aggiornamento sia necessario per garantire la protezione dei propri dati e la compatibilità con le applicazioni future.