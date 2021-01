Qualcomm Snapdragon 480, il 5G alla portata di tutti?

Come era logico aspettarsi, il 5G non è più esclusiva dei top di gamma e si sta diffondendo sempre più. Grazie anche alla quantità di SoC dotati di connettività di nuova generazione annunciati per i dispositivi di fascia media e bassa, sempre più utenti possono prepararsi a sfruttare la nuova tecnologia di rete che promette velocità più alte e latenze ridotte, ma non solo.

L’ultimo arrivato nella famiglia di prodotti Qualcomm è Snapdragon 480 5G, sarà il chip del vostro prossimo smartphone?

La prima piattaforma mobile della serie 4 di Qualcomm a supportare il 5G è ufficiale! Qualcomm Snapdragon 480 5G ha come obiettivo quello di rendere più accessibile la nuova connettività di rete anche in prodotti dal costo più contenuto, offrendo agli utenti accesso a una connettività 5G davvero globale e prestazioni innovative, per esperienze di intrattenimento e produttività in-demand.

“Qualcomm Technologies sta accelerando la commercializzazione del 5G a livello globale per rendere gli smartphone 5G ancora più accessibili, soprattutto ora che ci si continua a connettere da remoto in tutto il mondo” ha affermato Kedar Kondap, vice president, product management, Qualcomm Technologies, Inc. “La piattaforma mobile 5G Snapdragon 480 supererà le aspettative di OEM e consumatori, offrendo funzionalità di fascia media e alta a prezzi accessibili”.

Qualcomm Snapdragon 480 5G è il chip più avanzato della serie 4 annunciato fino a questo momento dall’azienda americana:

Snapdragon 480 è dotato del modem-RF Snapdragon X51 5G il quale supporta le modalità mmWave e Sub-6 GHz 5G, modalità Standalone (SA) e Non-standalone (NSA), Time Division Duplexing (TDD), Frequency Division Duplexing (FDD) e Dynamic Spectrum Sharing (DSS) per le migliori prestazioni mobile e connettività. Lo Snapdragon X51 consente connessioni multi-gigabit 5G per upload e download quasi istantanei e supporta frequenze multiple per flessibilità e accessibilità. Con Qualcomm FastConnect 6200, Snapdragon 480 offre anche il Wi-Fi 2×2 (doppia antenna Wi-Fi) con una serie di caratteristiche di spicco del Wi-Fi 6, come MIMO 8×8 multiutente, per un significativo miglioramento della portata e delle prestazioni, oltre al Bluetooth 5.1 e alle avanzate capacità audio wireless. Snapdragon 480 è dotato di ulteriori tecnologie wireless all’avanguardia, come il supporto per il GPS a doppia frequenza e NavIC per una geolocalizzazione accurata. Prestazioni e batteria: Snapdragon 480 permette agli utenti di rimanere produttivi più a lungo e di ricaricarsi più velocemente. La piattaforma, basata su un processo a 8nm, è dotata della CPU Qualcomm Kryo 460 con frequenze fino a 2,0GHz, della GPU Qualcomm Adreno 619 e del Qualcomm Hexagon 686 Processor per offrire un miglioramento delle prestazioni di CPU e GPU fino al 100%, e un miglioramento delle prestazioni AI fino al 70% rispetto alla generazione precedente. Snapdragon 480 supporta anche la tecnologia Qualcomm Quick Charge 4+, il primo nella serie 4.

Catturate foto e video mozzafiato con l’ISP Qualcomm Spectra 345, il primo triplo ISP nella serie 4. Supporta lo scatto da tutte e tre le fotocamere contemporaneamente. La tripla acquisizione di foto da 13MP può fornire un’immagine dalla fotocamera ultragrandangolare, grandangolare e dal teleobiettivo in una sola volta o catturare tre flussi video a 720p simultaneamente. Intrattenimento: Lo Snapdragon 480 migliora le esperienze di gioco e di streaming degli utenti. Il supporto a display FHD+ a 120 fps fornisce un’incredibile nitidezza dei contenuti e un rendering grafico rapido e fluido. La piattaforma offre un intrattenimento coinvolgente con Qualcomm aptX audio, esperienze di gioco ottimizzate per i titoli più popolari, streaming fluidi per i contenuti HD e tempi di apertura delle applicazioni più rapidi.

HMD Global, OPPO e Vivo hanno già annunciato il loro interesse nella piattaforma mobile Snapdragon appena annunciata, tuttavia per vedere sul mercato i primi dispositivi dotati di chip Qualcomm Snapdragon 480 5G ci sarà da attendere ancora un po’, ma non troppo.

Qualcomm prevede l’arrivo di questi prodotti nella prima parte del 2021.