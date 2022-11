Durante l’annuale Snapdragon Summit, evento che si sta svolgendo in questi giorni nella bellissima Maui, l’azienda americana ha annunciato ufficialmente l’arrivo del chip top di gamma che muoverà i flagship di fine 2022 e per buona parte del 2023.

Date il benvenuto a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ora con più AI, ancora più potenza e una gestione energetica migliorata!

In questo articolo troverete tutte le novità della nuova piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, novità che stiamo provando con mano direttamente dall’evento alle Hawaii a cui l’azienda ci ha gentilmente invitato a partecipare.

Aspettatevi nei prossimi giorni anche una copertura completa di tutti gli annunci (tanti) che arriveranno durante lo Snapdragon Summit 2022.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 è il nuovo prodotto di punta del chip maker americano. L’azienda ha annunciato assieme al SoC che continuerà la collaborazione con i moltissimi OEM partener che da diversi anni utilizzano i prodotti Snapdragon.

Tra questi troviamo ASUS ROG, Honor, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, Oppo, RedMagic, SHARP, Sony, Vivo, Xiaomi (e Redmi), XINGJI/MEIZU e ZTE, con i primi prodotti in arrivo già entro la fine del 2022.

“Mettiamo passione nel consentire alle persone di fare di più, quindi progettiamo Snapdragon con l’utente al centro. Snapdragon 8 Gen 2 rivoluzionerà il panorama degli smartphone di punta nel 2023“, ha dichiarato Chris Patrick, vicepresidente senior e direttore generale dei telefoni cellulari di Qualcomm Technologies, Inc. “Snapdragon 8 Gen 2 offre un’intelligenza artificiale rivoluzionaria, una connettività senza precedenti e un’esperienza gaming da campioni, consentendo ai consumatori di migliorare ogni esperienza sul loro dispositivo più affidabile“.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: tutte le novità

Migliori prestazioni AI per esperienze innovative

Com’era lecito aspettarsi da questo lancio, grandissima attenzione è stata posta agli avanzamenti ottenuti in ambito AI. Qualcomm afferma di aver reso il proprio AI Engine ancora più veloce, permettendo a Snapdragon 8 Gen 2 di poter contare sull’intelligenza artificiale in ogni area rilevante.

Il Qualcomm Hexagon Processor ora è in grado di elaborare il linguaggio naturale in modo rapido con traduzione multilingua simultanea e abilita le fotocamere all’utilizzo di diverse funzionalità AI. L’architettura del co-processore Hexagon è stata aggiornata e include degli acceleratori Tensor più grandi per prestazioni AI fino a 4,35x maggiori e micro tile inferencing.

Per la prima volta in un chip della famiglia Snapdragon, 8 Gen 2 supporta le istruzioni AI di precisione INT4. Queste migliorano il rapporto potenza/watt del 60% rispetto Snapdragon 8 Gen 1 nelle richieste AI con carico sostenuto.

Qualcomm Sensing Hub ora supporta un doppio processore AI e supporta l’utilizzo di parole chiave personalizzate per il risveglio dei dispositivi. Pensate in pratica alla possibilità per gli OEM di creare frasi completamente inedite in stile “Hey Google” per l’attivazione delle funzioni più disparate.

L’azienda americana rilascerà nuovi strumenti come parte della Qualcomm AI Stack, tra cui Qualcomm AI Studio, per permettere agli sviluppatori di sfruttare a pieno le potenzialità AI dei propri chip.

Snapdragon Sight per fotocamere ancora più intelligenti

La piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 dispone del primo ISP “cognitivo” che permette di migliorare foto e video in tempo reale con segmentazione semantica. In pratica viene utilizzato un algoritmo AI per il riconoscimento di diverse aree dell’immagine (come volti, prati, cieli, fiori, animali, vestiti, capelli e così via) e ottimizzarle separatamente dal resto della scena.

I partner Qualcomm produttori di sensori d’immagine hanno lavorato a stretto contatto con l’azienda per lo sviluppo dei futuri prodotti e lo Snapdragon 8 Gen 2 è stato adattato per dare il meglio con tali componenti. Sony sarà la prima a immettere sul mercato un sensore ottimizzato per Snapdragon con tecnologia quad digital overlap HDR. Anche il Samsung ISOCELL HP3 da 200MP è ottimizzato per la piattaforma.

Snapdragon 8 Gen 2 supporta il codec AV1 di ultima generazione e la riproduzione di contenuti alla risoluzione massima 8K HDR (10bit) a 60fps.

Gaming alla massima potenza

Non poteva mancare un incremento nella potenza e nell’efficienza delle componenti più classiche del SoC. Qualcomm afferma di aver migliorato l’efficienza energetica della CPU Kryo del 40% rispetto a quella di 8 Gen 1, mentre la nuova GPU Adreno ha il 25% di potenza in più sempre in confronto alla scorsa generazione di chip “non-Plus”. Tradotto: migliori prestazioni con consumi minori.

Questi miglioramenti sono almeno in parte imputabili al passaggio alle fonderie TSMC a 4nm, processo produttivo che avevamo già verificato apportasse grosse migliorie con l’arrivo di Snapdragon 8+ Gen 1. Qualcomm si è affidata nuovamente ai Taiwanesi dopo la produzione di Snapdragon 8 Gen 1 presso le fonderie a 4nm di Samsung. Il chip lanciato al Summit dello scorso anno era potente e capace ma aveva una gestione energetica che a posteriori possiamo definire poco adeguata. A conferma di questa differenza in efficienza possiamo ricordare come per l’appunto in 8+ Gen 1 sia un chip praticamente identico alla versione “non-Plus” ma che consuma molto meno e di conseguenza scalda anche molto meno.

La GPU di Snapdragon 8 Gen 2 supporta ora le funzionalità Ray Tracing per un’illuminazione e riflessi più realistici nei giochi. La piattaforma supporta anche Unreal Engine 5 Metahumans Framework, per personaggi ancora più realistici ed accurati.

La connettività del futuro

La piattaforma Qualcomm di ultima generazione integra la soluzione Snapdragon X70 5G Modem-RF System in accoppiata al 5G AI Processor. 8 Gen 2 può quindi contare per la prima volta in assoluto su un chip Snapdragon sulla connettività 5G+5G/4G Dual SIM Dual Active (DSDA) per permettere l’utilizzo di due reti 5G contemporaneamente.

FastConnect 7800 assicura la presenza della connettività Wi-Fi 7 a bassa latenza con High Band Simultaneous Multi-Link e della doppia connettività Bluetooth.

Snapdragon Sound e Snapdragon Secure

8 Gen 2 supporta la tecnologia Snapdragon Sound. Il chip è quindi in grado di elaborare audio spaziale con tracking dinamico del movimento della testa e supporta lo streaming di audio lossless a 48kHz.

I gamer potranno godere della latenza più bassa di sempre che si attesta a 48ms e della presenza di un canale dedicato per la voce in modo da rendere la comunicazione con amici ed avversari “cristallina”.

La piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 è protetta da Snapdragon Secure, che offre i più recenti sistemi di isolamento, crittografia, gestione delle chiavi, attestazione e altro ancora, tutti progettati per proteggere i dati e la privacy degli utenti. Questo livello di protezione premium limita l’esposizione e lo sfruttamento dei dati sui dispositivi dotati di Snapdragon 8 Gen 2.