Grandi novità in casa Qualcomm. La nota azienda statunitense ha annunciato il lancio della tecnologia Snapdragon Sound, una catena ottimizzata di innovazioni audio e software, progettata per garantire un audio coinvolgente e senza soluzione di continuità attraverso i dispositivi tra cui smartphone, auricolari wireless e cuffie.

L’esperienza di ascolto wireless robusta è garantita dal supporto all’audio ad alta risoluzione a 24-bit 96kHz, dalla latenza ultra-bassa, dall’accoppiamento migliorato e dalla qualità della voce cristallina. Snapdragon Sound, inoltre, può supportare latenze Bluetooth fino a 89 millisecondi, 45% in meno di un concorrente leader, per un gioco più coinvolgente e una migliore esperienza di visione video.

Coloro che invece preferiscono ascoltare direttamente dal dispositivo mobile possono avvalersi del Qualcomm Aqstic DAC, progettato per supportare formati fino a 384kHz 32-bit PCM e DSD con THD+N ultra-basso.

James Chapman, vice presidente e direttore generale, Voice, Music and Wearables, Qualcomm Technologies International, Ltd. ha commentato in questo modo il lancio della nuova tecnologia: “Concentrandoci sull’end-to-end, stiamo cercando di fornire innovazioni per risolvere i comuni punti dolenti dei consumatori attraverso praticamente tutti i punti di interazione audio”.

“Qualcomm Technologies è in una posizione unica per fornire un enorme valore ai clienti con Snapdragon Sound e aiutarli a commercializzare rapidamente prodotti che si differenziano per una grande qualità del suono. L’orecchio umano è infatti molto sensibile ai glitch, alle latenze e ad altre sfide che si verificano comunemente quando si trasmette musica, si fanno videoconferenze o si gioca su connessioni wireless”.

In concomitanza con questo lancio, Amazon Music e Qualcomm Technologies hanno anche annunciato una playlist Snapdragon Sound dedicata, che abbraccia vari generi: dalla nuovissima canzone Amazon Original del produttore/musicista St. Panther, “Real Love Takes Time”, ai Amazon Original di Allie X e You Me At Six, registrazioni recentemente rimasterizzate di The Clash e nuovi singoli di Celeste e altri.

Grazie a un nutrito elenco di oltre 70 milioni di canzoni in alta definizione, e più di cinque milioni di canzoni nella più alta qualità audio, o Ultra High Definition, Amazon Music HD permette ai clienti di ascoltare tutte le loro canzoni e album preferiti con ogni minimo dettaglio come la loro registrazione originale.

Andre Stapleton, Global Head of Artist and Label Relations di Amazon Music, ha commentato in questa maniera la partnership:

“Siamo entusiasti di collaborare con Qualcomm Technologies e di presentare la playlist Snapdragon Sound, che include un bellissimo nuovo pezzo Amazon Original di St Panther, che potrà essere ascoltato in Ultra HD sui dispositivi ottimizzati per Snapdragon Sound. Crediamo che ascoltare audio di alta qualità aiuti i clienti a innamorarsi di nuovo della loro musica e dei loro artisti preferiti, quindi siamo sempre entusiasti di vedere nuovi sviluppi che renderanno più facile sperimentare l’audio HD e Ultra HD2.