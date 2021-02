Scopri come avere 3 mesi gratis di Amazon Music HD!

Dopo avervi proposto le ottime offerte della mattinata di Amazon, vi segnaliamo ora il ritorno della fantastica promozione che riguarda il servizio Amazon Music HD che, dopo il lancio lo scorso ottobre, torna ora a proporsi con ben 3 mesi di servizio gratuito per i nuovi iscritti, a patto però che la sottoscrizione avvenga entro il 6 marzo 2021.

Si tratta di un’occasione ottima, da tempo assente dalle pagine dello store, e che permetterà a chiunque non abbia mai utilizzato prima il servizio, di provare quella che è l’esperienza di streaming musicale targata Amazon atta, come immaginerete, a scalzare Spotify dal trono. Come detto, la prova durerà ben 3 mesi, dopo la quale si attiverà il piano di abbonamento a pagamento, al prezzo di 14,99€ al mese. Ovviamente, prima che si attivi la fatturazione, sarete liberi di disdire l’abbonamento quando volete, potendo continuare ad usufruire della gratuità del servizio, senza il rischio di pagare per qualcosa che poi non vorrete attivare oltre la prova gratuita.

E credeteci, val davvero la pena dare una chance ad Amazon Music HD, vista la sua ottima offerta che comprende circa 60 milioni di canzoni in alta definizione senza perdita di qualità con una profondità a 16 bit e una frequenza di campionamento di 44,1 kHz (ovvero qualità CD), senza contare i milioni di brani in Ultra HD (superiore alla qualità del CD) con una profondità di 24 bit e una frequenza di campionamento di 192 KHz. Inoltre, Amazon Music HD è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi comprendenti desktop, smartphone Android e iOS, e una selezione di dispositivi Amazon Echo, Fire TV e Tablet Fire, oltre che a moltissimi prodotti terze parti.

Insomma, Amazon Music HD si prospetta come un servizio davvero ottimo per qualunque amante della musica in alta qualità e, complice questa prova gratuita da tre mesi, potrebbe riuscire a fare breccia anche nel cuore del più incallito fan di Spotify e simili. Ovviamente, prima di procedere, vi ricordiamo che la sottoscrizione della promozione è disponibile solo per i nuovi utenti, ed esclusive anche chi ha già usufruito di altre prove gratuite del servizio senza mai sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Ciò detto, prima di lasciarvi al link con cui effettuare l’abbonamento, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!