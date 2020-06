Redmi 9: quali saranno le specifiche tecniche della serie?

Su internet sono appena trapelate alcune indiscrezioni su Redmi 9, 9C e 9A. L’attendibile leaker Sudhanshu, nel proprio profilo Twitter, ha tracciato un quadro apparentemente chiaro su quello che potrebbero offrire questi nuovi tre modelli.

Dopo il lancio di Redmi Note 9, 9S (disponibile su Amazon) e 9 Pro, non sono giunte informazioni in merito ai modelli che comporranno la serie Redmi 9. Alcune indiscrezioni avrebbero anticipato le specifiche tecniche e i prezzi dei dispositivi che arriveranno, molto probabilmente, in Europa e in India.

Redmi 9

Partiamo dal primo modello, che dovrebbe avere un prezzo compreso tra 160 e 180 euro.

SoC MediaTek Helio G70;

4 GB di RAM (LPDDR4x);

di RAM (LPDDR4x); 64 GB di memoria interna (eMMC 5.1, espandibile tramite MicroSD);

di memoria interna (eMMC 5.1, espandibile tramite MicroSD); Batteria da 5.000 mAh;

Display LCD IPS da 6,53 pollici (2.400 x 1.080 pixel);

Android 10 (con personalizzazione MIUI 11/12);

Fotocamera posteriore da 13 MP, 8 MP, 2 MP e 5 MP,

Fotocamera frontale da 5 MP;

Redmi 9C

Redmi 9C si colloca in uno scalino inferiore: una scheda tecnica meno interessante e un prezzo che oscilla tra 130 e 150 euro.

SoC MediaTek Helio G35 ;

; 3 GB di RAM (LPDDR4x);

di RAM (LPDDR4x); 32 GB di memoria interna (eMMC 5.1, espandibile tramite MicroSD);

di memoria interna (eMMC 5.1, espandibile tramite MicroSD); Batteria da 5.000 mAh;

Display LCD IPS da 6,53 pollici (1.600 x 720 pixel);

Android 10 (con personalizzazione MIUI 11/12);

Fotocamera posteriore da 13 MP, 2 MP e 5 MP,

Fotocamera frontale da 5 MP.

Redmi 9A

Concludiamo con 9A, che avrà forse un prezzo tra 100 e 120 euro.

SoC MediaTek Helio G25 ;

; 3 GB di RAM (LPDDR4x);

di RAM (LPDDR4x); 32 GB di memoria interna (eMMC 5.1, espandibile tramite MicroSD);

di memoria interna (eMMC 5.1, espandibile tramite MicroSD); Batteria da 5.000 mAh;

Display LCD IPS da 6,53 pollici (1.600 x 720 pixel);

Android 10 (con personalizzazione MIUI 11/12);

Fotocamera posteriore da 13 MP;

Fotocamera frontale da 5 MP.