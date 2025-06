Il mercato europeo degli smartphone pieghevoli si prepara ad affrontare un colpo significativo al portafoglio dei consumatori, con Samsung che sembra orientata verso una strategia di prezzo più aggressiva per la sua prossima generazione di dispositivi foldable. Le indiscrezioni che circolavano da settimane sui possibili rincari trovano ora conferma in leak concreti provenienti proprio dal Vecchio Continente, dove i listini di alcuni rivenditori stanno già anticipando i prezzi che verranno annunciati durante l'evento Unpacked che si terrà a New York il prossimo 9 luglio.

La questione assume particolare rilevanza considerando che Samsung domina ancora il segmento dei telefoni pieghevoli e le sue decisioni sui prezzi influenzano, inevitabilmente, l'intero mercato. Le cifre emerse dai primi listini europei delineano uno scenario che molti consumatori temevano: Galaxy Z Fold 7 nella versione da 256GB raggiungerà i 2.227 euro, mentre il Galaxy Z Flip 7 con 512GB di storage toccherà quota 1.425 euro. Questi importi rappresentano rispettivamente un incremento di 200 e 100 euro rispetto ai modelli precedenti, un aumento che non può essere considerato marginale in un contesto economico già caratterizzato da forti pressioni inflazionistiche.

La scoperta di questi prezzi è avvenuta grazie a NieuweMobiel, che ha individuato i listini sul sito web di un rivenditore di elettronica italiano (vi lasciamo intuire di chi si tratti guardando l'immagine che troverete poco più in basso). Sebbene si tratti ancora di informazioni non ufficiali, e che il rivenditore in questione potrebbe aver piazzato dei semplici placeholder privi di indicazioni reali, l'affidabilità di tali indiscrezioni è spesso elevata, soprattutto quando emergono così vicino al periodo di lancio.

L'omogeneità dei prezzi nel mercato europeo suggerisce che l'incremento non sarà limitato all'Italia, ma si estenderà probabilmente a tutto il continente. Questa uniformità geografica è una caratteristica consolidata delle strategie commerciali Samsung in Europa, dove le differenze di prezzo tra i vari paesi sono generalmente contenute. I consumatori europei dovranno quindi prepararsi a sostenere costi maggiori per accedere alle ultime innovazioni nel campo della telefonia pieghevole.

La situazione negli Stati Uniti presenta invece contorni più incerti e potenzialmente contraddittori. Mentre alcune fonti parlano di possibili aumenti legati ai rischi tariffari, altre indicazioni suggeriscono che Samsung potrebbe mantenere i prezzi di lancio invariati rispetto alla generazione precedente: 1.899 dollari per il Z Fold 7 e 1.099 dollari per il Z Flip 7.

Questa divergenza strategica tra mercati potrebbe riflettere diverse considerazioni economiche e competitive. Nel mercato americano, Samsung affronta una concorrenza più agguerrita e un consumatore potenzialmente più sensibile al prezzo, fattori che potrebbero spingere l'azienda a mantenere una posizione più conservativa sui prezzi, almeno inizialmente.

Le implicazioni di questa strategia di prezzo vanno oltre il semplice impatto sui consumatori individuali. Un aumento significativo dei prezzi in Europa potrebbe rallentare l'adozione dei dispositivi pieghevoli, tecnologia che Samsung sta promuovendo come il futuro della telefonia mobile. D'altra parte, margini più elevati potrebbero fornire all'azienda le risorse necessarie per continuare gli investimenti in ricerca e sviluppo in questo segmento ancora nascente.

La conferma definitiva di questi rumor arriverà il 9 luglio, data in cui Samsung terrà il suo prossimo evento Unpacked a New York City. Questa presentazione rappresenterà un momento cruciale non solo per gli appassionati di tecnologia, ma anche per l'intero settore degli smartphone pieghevoli.

L'evento newyorkese dovrà dimostrare se gli aumenti di prezzo saranno giustificati da innovazioni tecnologiche sostanziali o se rappresenteranno semplicemente una mossa per massimizzare i profitti in un segmento dove Samsung gode ancora di una posizione dominante.