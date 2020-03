Redmi K30 Pro 5G e K30 Pro Zoom 5G sono stati ufficialmente annunciati. Da oramai parecchie settimane, sono numerose le indiscrezioni dedicate a questi due dispositivi (dai possibili prezzi al design). Oggi, il produttore ha diffuso tutte le specifiche tecniche di due smartphone che potrebbero ottenere un ottimo successo.

I due prodotti si differenziano esclusivamente per quanto riguarda il comparto fotografico. Redmi K30 Pro presenta, nella parte posteriore, un sensore principale da 64 MP (Sony IMX686), un teleobiettivo da 5 MP e un grandangolare da 13 MP. Un comparto che consentirà agli utenti di registrare dei video in:

8K@30fps;

4K@60fps;

Slow-motion, 1080p@960fps.

Redmi e K30 Pro Zoom ha, sempre nel retro, un sensore principale da 64 megapixel (Sony IMX686), un teleobiettivo da 8 MP e un grandangolare da 13 MP.

Per quanto riguarda il display, entrambi possono contare su un pannello AMOLED con una diagonale di 6,67 pollici, una risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e HDR10. La fotocamera frontale, con meccanismo pop-up, ha una risoluzione di 20 MP.

Sotto la scocca troviamo il processore di fascia alta Snapdragon 865, la scheda grafica Adreno 650, 6/8 GB di RAM (LPDDR4X/LPDDR5) e 128/256 GB di memoria interna (UFS 3.1). Non manca la connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE e la compatibilità con Wi-Fi 6.

In Cina, entrambi gli smartphone (nelle colorazioni Bianco, Nero, Grigio e Viola) arriveranno a partire dal 27 marzo. I prezzi saranno i seguenti:

999 yuan ( 390 euro circa) per K30 Pro da 6/128 GB ;

circa) per da ; 399 yuan ( 440 euro circa) per K30 Pro da 8/128 GB ;

circa) per K30 Pro da ; 699 yuan ( 480 euro circa) per K30 Pro da 8/256 GB .

circa) per K30 Pro da . 799 yuan ( 500 euro circa) per K30 Pro Zoom 8/128 GB ;

circa) per ; 999 yuan (520 euro circa) per K30 Pro Zoom 8/256 GB.

Non è ancora chiaro come Redmi intenda procedere con la distribuzione fuori dai confini cinesi. Bisognerà quindi attendere ancora un po’ per scoprire quando arriverà nel mercato europeo.