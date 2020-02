Samsung Galaxy Buds+, ecco il video hands-on prima della presentazione

Samsung non ha ancora presentato i nuovi Galaxy Buds+ ma questi sono già stati protagonisti di un approfondito video con tanto di prime impressioni a cura del noto leaker Roland Quandt. Le immagini non fanno altro che confermare quanto trapelato fino a questo momento. A quanto pare, non ci troviamo davanti a una rivoluzione rispetto alla prima generazione ma di un miglioramento di quest’ultima.

La variante in possesso di Quandt è quella azzurra. Le colorazioni disponibili dovrebbero essere anche nera, rossa e bianca. La custodia non cambia forma ma ora ha una finitura lucida. Come già detto, Galaxy Buds+ sembrano apportare una serie di miglioramenti rispetto al modello precedente. I nuovi auricolari sono dotati di doppio driver sintonizzato AKG per una migliore qualità audio e di tre microfoni per ciascun auricolare per le chiamate. Mentre, resterebbe assente ancora la cancellazione attiva del rumore.

Potenziata anche l’autonomia. Sulla scatola si legge che i nuovi auricolari assicurano 11 ore di riproduzione musicale fino a toccare 22 ore in accoppiata al case dei ricarica. I nuovi Galaxy Buds avrebbero una maggiore integrazione con Spotify. L’introduzione di un gesto touch aggiuntivo consentirà agli utenti di avviare velocemente l’app. Il leaker testa per alcuni minuti gli auricolari affermando che si tratta di un interessante upgrade. Secondo quanto riportato d Evan Blass, infine, il prezzo di vendita dovrebbe essere di 149 dollari. Insomma, si sa ormai quasi tutto dei dispositivi che saranno protagonisti dell’evento di domani.