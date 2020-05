Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung starebbe lavorando anche a uno smartphone pieghevole con un prezzo più basso rispetto ai modelli precedenti. Potrebbe essere riconosciuto con il nome di Galaxy Fold Lite e partire, come base, proprio dalla prima generazione di smartphone pieghevoli della compagnia.

Secondo Max Weinbach, una fonte molto attendibile, il dispositivo potrebbe avere delle caratteristiche tecniche meno interessanti rispetto ai predecessori e, di conseguenza, il costo sarà più basso. In particolare, nel tweet troviamo le seguenti specifiche:

I have some info on the Galaxy Fold Lite.

-Galaxy Fold Lite 4G

-256GB storage

-Mirror Black, Mirror Purple

-Display has no UTG

-Will be equipped with a mix of 2018/19/20 parts

-outside will probably have a smaller display (not like on Fold, but more like the Z Flip)

— Max Weinbach (@MaxWinebach) May 12, 2020