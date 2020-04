Sembrerebbe che Samsung Galaxy Fold 2 possa offrire ai consumatori diverse migliorie rispetto alla precedente versione, specialmente per quanto riguarda il display. Come abbiamo già riportato pochi mesi fa, dopo Galaxy Z Flip (disponibile all’acquisto su Amazon), Samsung sarebbe intenzionata a lanciare un terzo smartphone pieghevole.

Secondo alcune indiscrezioni recentemente diffuse online, Galaxy Fold 2 potrebbe presentare un display migliore sotto ogni punto di vista. Queste indiscrezioni, pur non essendo ufficiali, sono molto attendibili, dato che sono state diffuse da Ross Young (CEO di Display Supply Chain Consultants). Si parla infatti di uno schermo interno da 7,59 pollici e con una risoluzione di 2.213 x 1.689 pixel. La frequenza di aggiornamento dovrebbe essere invece pari a 120 Hz.

Galaxy Fold 2 Leaks

Main Display

•Size: 7.59”

•Resolution: 2213 x 1689

•DPI: 372

•Refresh Rate: 120Hz

•Backplane Technology: LTPO #Samsung #GalaxyFold #Foldable — Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2020

Potremmo inoltre non trovare la fotocamera sotto al display (come era invece stato ipotizzato poco tempo fa), bensì un foro in cui dovrebbe essere incastonato un sensore fotografico. Non mancherà forse il supporto per la S-Pen, particolarmente utile quando il device è totalmente aperto. Il vetro dello schermo dovrebbe essere lo stesso di Galaxy Z Flip, ovvero quello ultrasottile (UTG).

Galaxy Fold 2 leak – Front Display

•Size: 6.23”

•Resolution: 2267 x 819

•Refresh Rate: 60Hz

•Backplane Technology – LTPS

•Notch/Hole/UPC – Hole#Samsung #GalaxyFold #foldable — Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2020

Anche lo schermo esterno dovrebbe potrebbe essere rivisto. Potremmo trovare un display OLED da 6,23 pollici (quindi più grande rispetto a quello del primo Galaxy Fold), con una risoluzione di 819 x 2.267 e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.