Samsung Galaxy Fold ufficialmente sul mercato da settembre

Il Galaxy Fold sarà rilasciato nelle ultime settimane di settembre. Periodo che coinciderà con il lancio sul mercato dei prossimi iPhone. Vedremo quindi se quella di Samsung sarà una buona mossa per contrastare uno dei rivali.

Samsung ha finalmente reso noto che il Galaxy Fold sarà rilasciato nel mese di settembre: probabilmente il debutto avverrà tra il 18 e 20 settembre.

Sappiamo che lo smartphone sta avendo una sviluppo decisamente “movimentato”, infatti sarebbe già dovuto arrivare sul mercato nello scorso aprile, ma più la commercializzazione è stata posticipata a causa dei problemi riscontrati con il display e con la cerniera del dispositivo.

La data di rilascio, quindi, potrebbe proprio coincidere con il debutto dei prossimi iPhone e del Mate X di Huawei, di cui però non abbiamo nessuna data ufficiale. Ciò, potrebbe difatti creare una vera competizione, considerando quella di Samsung come una mossa per contrastare Apple e l’azienda cinese. Bisogna comunque pensare che si tratta di un prodotto del tutto “rivoluzionario” al quale si aggiunge il prezzo molto elevato ( circa 1500 euro) che potrebbe attirare solamente un numero ristretto di utenti.

Secondo le stime, l’intera produzione dello smartphone dovrebbe raggiungere un numero di circa 1 milione di unità. Nel dettaglio, la produzione iniziale del Fold, dedicata solamente al mercato coreano, dovrebbe riguardare un numero di circa 30.000 unità, ma si prevede che l’azienda possa arrivare a 100.000 smartphone.

Il debutto del Galaxy Fold difatti non sarà esteso a livello globale. Per il momento sappiamo che sarà lanciato, durante le ultime settimane di settembre, solo in determinati mercati come Stati Uniti e Corea. In seguito potrebbe essere disponibile anche per Regno Unito, Germania e Francia. Ancora nessun dettaglio riguardo l’Italia.