Samsung Galaxy Note+: in arrivo l’edizione dedicata a Star Wars (con le Galaxy Buds incluse)

Samsung ha ufficialmente annunciato l’edizione speciale di Galaxy Note+ dedicata a Star Wars. In attesa di scoprire cosa accadrà nel tanto bramato Star Wars: The Rise of Skywalker, che arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 20 dicembre, l’azienda coreana ha deciso di regalare una simpatica versione di uno degli smartphone più apprezzati del 2019.

Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition sarà disponibile presso alcuni e-commerce selezionati, tra cui Amazon, a partire dal prossimo 13 dicembre. Questa variante offrirà ai fan delle animazioni, alcuni sfondi e un icon pack dedicati a una tra le saghe cinematografiche più acclamate di tutti i tempi.

Come se non bastasse, anche la S-Pen avrà delle particolari rifiniture di colore rosso, che la renderanno molto simile alle spade laser impugnate dai personaggi del film. L’edizione speciale, racchiusa in un cofanetto a tema, includerà anche le auricolari Galaxy Buds con una custodia nera all’esterno e rossa all’interno.

Questa edizione speciale, i cui esemplari saranno limitati, avrà un costo di 1.300 dollari (che corrispondono a circa 1.170 euro) e non è ancora chiaro se arriverà effettivamente anche qui in Italia.