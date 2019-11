Funko: ecco la lineup delle figure dedicate a Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Funko annuncia la sua lineup di vinyl figure di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

A distanza di poco più di un mese dall’arrivo nelle sale di Star Wars: L’ascesa di Skywalker ecco che fanno la loro comparsa tutte le novità Funko legate all’attesissimo capitolo finale della saga cinematografica.

Funko realizzerà diversi personaggi tratti da Episodio IX con le sue linee Funko Pop! e Mystery Minis. I fan potranno quindi trovare i loro personaggi preferiti riprodotti nei due tipi di vinyl figure, tuttavia, per accaparrarsi alcuni personaggi sarà necessario un po’ di impegno, perché Funko distribuirà alcune serie soltanto presso alcune catene di negozi statunitensi, come Walmart, Target e Gamestop.

Nonostante i personaggi ritratti in queste figure siano già stati mostrati nei trailer e nelle foto promozionali del film, le foto pubblicate in questa news potrebbero contenere alcuni spoiler su Episodio IX, quindi nel caso foste suscettibili all’argomento non proseguite oltre con la lettura.

Mystery Minis

La linea Mystery Minis presenterà diversi personaggi della saga, per un totale di 18 soggetti e sarà distribuita presso Walmart, Target e GameStop e a seconda del negozio saranno inclusi alcuni personaggi esclusivi.

Target

Knight of Ren (Arm Cannon), Knight of Ren (Heavy Blade), Rey, Poe Dameron, Finn, Kylo Ren, Lando Calrissian, D-O, General Pryde, Sith Trooper, Jannah, Knight of Ren (Club).

Walmart

Knight of Ren (Sythe) Knight of Ren (Heavy Blade), Rey, Poe Dameron, Finn, Sith Jet Trooper, Lando Calrissian, Zorii Bliss, General Pryde, hooded Kylo Ren, First Order Jet Trooper, Knight of Ren (Blaster Rifle).

GameStop

Knight of Ren (Scythe), Knight of Ren (Cannon), Rey, Poe Dameron, Kylo Ren, Sith Jet Trooper, Lando Calrissian, Zorii Bliss, D-O, Knight of Ren (Axe), Mon Calamari, Rose.

Funko Pop!

Collezionisti di Pop! preparatevi, perché saranno molti i modelli di vinyl figure di questa prima ondata dedicata a Episodio IX. Anche in questo caso per entrare in possesso di alcuni personaggi particolari bisognerà armarsi di molta pazienza, perché come nel caso delle Mystery Minis si tratterà di esclusive di alcune catene statunitensi.

Le esclusive saranno disponibili presso Hot Topic, Walmart, FYE, GameStop, Books-A-Million e Barnes and Noble.

Hot Topic: Knight of Ren (Club)

Walmart: Knight of Ren (Cannon)

FYE: Knight of Ren (Blade)

GameStop: Knight of Ren (Blaster)

Books-A-Million: two-pack Pop! D-O e BB-8

Barnes and Noble: two-pack Kylo Ren e Rey

Per quel che riguarda le figure che invece saranno in commercio regolarmente avremo i Cavalieri di Ren con finitura ematite cromata, un Pop! con luci di Kylo Ren, Kylo Ren in versione 10’’ super sized, Dark Rey e C-3PO finitura dorata metallica con occhi rossi.