Samsung Galaxy S10 Plus è lo smartphone Android più venduto

Samsung Galaxy S10 Plus è lo smartphone più venduto in termini di fatturato nel primo trimestre del 2019 superando Huawei Mate 20 Pro e OPPO RX17.

Samsung Galaxy S10 Plus è lo smartphone più venduto in termini di fatturato nel primo trimestre del 2019. È l’analisi di Strategy Analytics la quale sottolinea che il top di gamma della casa sudcoreana ha superato di gran lunga i rivali in ambito Android, come Huawei Mate 20 Pro e OPPO R17. In questo contesto, non rientra l’ultima generazione di P30 Pro arrivata alla fine del trimestre preso in considerazione.

Nonostante il prezzo elevato di Galaxy S10 Plus, lo smartphone ha saputo conquistare il mercato grazie al connubio tra stile e performance. In Italia, è arrivato a 1.029 euro ma questo non sembra aver rappresentato un freno per le vendite. È chiaro come ci si riferisca alle vendite internazionali e non ai singoli mercati. Il design e il comparto fotografico sono le due novità che probabilmente hanno convinto di più.

Da un punto di vista estetico, le soluzioni scelte da Samsung sono davvero d’impatto: niente cornici, foro sul display per alloggiare ben due fotocamere e bordi arrotondati. Il comparto fotografico, invece, si compone di una tripla fotocamera posteriore (12 MP + 12 MP + 16 MP). Una configurazione versatile ed efficiente. Senza dimenticare l’ottimo display Super AMOLED da 6,4 pollici e la nuova interfaccia utente, One UI, ridisegnata e alleggerita.

Insomma, Samsung ha davvero fatto centro con Galaxy S10 Plus che però nei prossimi mesi potrebbe perdere il titolo di “smartphone Android più venduto” con l’arrivo di nuovi e temibili rivali come P30 Pro e OnePlus 7 Pro o i futuri Mate 30 Pro e Pixel 4.