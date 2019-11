Samsung Galaxy S11: trapelate alcune specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S11 dovrebbe poter contare su una fotocamera principale da ben 108 Megapixel.

Alcuni utenti hanno appena fatto emergere alcune indiscrezioni riguardanti le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S11. Questo smartphone è ancora lontano, dato che il lancio potrebbe avvenire nel febbraio del 2020, durante Mobile World Congress 2020 o un Samsung Unpacked.

Le caratteristiche tecniche, che sembrano praticamente certe, sono trapelate in seguito all’analisi del codice di One UI 2 e hanno rivelato delle allettanti sorprese. Nel file XML che è stato analizzato, sono chiaramente distinguibili i riferimenti a Exynos 9830, Qualcomm Snapdragon 865, la tipologia di RAM LPDDR5, la memoria interna UFS 3.1 e il supporto per il 5G. Inoltre, dovrebbe essere incluso anche uno spettrometro, utilizzabile come sensore per l’alcool e per scansionare diversi oggetti. Quest’ulto strumento, grazie alla potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale e della realtà virtuale, potrebbe rappresentare un’attrattiva per i possibili acquirenti.

Il top di gamma che andrà a prendere il posto di Galaxy S10 dovrebbe supportare la ricarica a 45 Watt, quella wireless e il reverse wireless charging (che permette di caricare altri device).

L’aspetto senz’altro più interessante è il nuovo obiettivo da 108 MP. Esso è nato dalla collaborazione con Xiaomi e apparirà nel prossimo Mi Mix Alpha.