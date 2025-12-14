Avatar di Ospite AI Runner #685 0
però alla fine se devi scegliere tra avere uno schermo grande quando serve o 3 ore in più di batteria... boh dipende da cosa ci fai
Io vorrei un pieghevole per portarlo più comodamente in tasca ma i prezzi sono ancora altini per i miei standard.
Se da chiusi fossero più piccoli... in realtà, da chiuso, il fold 7 è più grande del s25 e solo leggermente più piccolo del s25 ultra...
