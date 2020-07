Smartphone e salute: ecco l’app per monitorare la salute mentale

Lo smartphone potrebbe essere lo strumento per tenere traccia dello stato mentale di un utente. È questa l’idea dietro PROSIT, l’applicazione sviluppata da un gruppo di ricercatori dall’Università Dalhousie di Nova Scotia, in Canada. L’app sarebbe in grado di rilevare condizioni particolari come ansia e depressione raccogliendo dati riguardanti l’utilizzo che il paziente fa dello smartphone.

Il sistema messo a punto tiene traccia di diverse attività e funzioni: il sonno, l’attività fisica, la cronologia dei messaggi, la frequenza delle chiamate e i gusti musicali. Ma non solo. Vengono analizzate azioni come la velocità e la forza di digitazione che possono suggerire un particolare stato emotivo. Agli utenti, inoltre, viene chiesto di registrare una piccola clip in cui descrivere la parte più emozionante della loro settimana e di assegnare un punteggio su una scala da 0 a 5 alle proprie emozioni.

Photo credit - Pexels.com

La speranza è che tutte queste informazioni possano offrire agli psicologi e ai medici specialisti un quadro generale su come si comportano i loro pazienti al di fuori del contesto clinico. In questo modo, potrebbero adattare meglio il trattamento da utilizzare. Gli psicologi possono effettivamente scoprire se i loro pazienti sono ansiosi o depressi al di là di ciò che viene detto durante le sedute. PROSIT è attualmente utilizzata da circa 300 persone, metà delle quali sono pazienti e sono affetti da qualche disturbo mentale.

Applicazioni simili potrebbero senza dubbio rappresentare uno strumento utile per i professionisti, ma sollevano inevitabilmente preoccupazioni sulla privacy e sicurezza dei dati. Il team di ricercatori ha affermato di aver preso in considerazione questi aspetti sin dalla progettazione. Le informazioni raccolte sono crittografate e archiviate in un posto sicuro, assicurano. I partecipanti, inoltre, devono firmare un modulo di consenso per la raccolta e trattamento dei dati prima di scaricare l’applicazione.

Ovviamente, l’obiettivo ultimo non è quello di sostituire il medico professionista ma far sì che venga offerta un’assistenza sanitaria più completa.