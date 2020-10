Smartwatch OnePlus in arrivo? La società conferma

Chi, durante la presentazione di OnePlus 8T, aspettava di vedere anche il primo smartwatch dell’azienda purtroppo è rimasto a bocca asciutta.

Con tutti i rumors e le certificazioni emerse, molti leaker avevano ipotizzato che il lancio avvenisse proprio assieme a OnePlus 8T ma ciò non è avvenuto. Nulla è perduto. L’azienda ha appena confermato che lo smartwatch sta davvero arrivando.

Complice della notizia, il profilo Indiano che tramite un tweet ha rivelato che il dispositivo wearable è già in cantiere da diversi anni ma l’azienda ha finalmente deciso di lanciarlo a breve. Chiaramente i componenti sono stati aggiornati, non sono rimasti ad anni ed anni fa! Nel tweet possiamo vedere uno schizzo del wearable disegnato esattamente nel 2015, accompagnato dalla frase: “Altre cose stanno arrivando per l’ecosistema OnePlus, è solo una questione di tempo.

Molto probabilmente lo smartwatch potrebbe arrivare entro la fine dell’anno, in concomitanza della presentazione dei nuovi smartphone Nord.

La società cinese, altresì, potrebbe pensare di introdurlo alla presentazione di OnePlus 9 e 9 Pro, essendo il wearable un dispositivo inedito per le sue corde. Da capire ancora che tipo di sistema operativo farà muovere il prodotto. Sugli smartphone OnePlus, Google è assoluta protagonista ma con WearOS le cose potrebbero essere diverse.

Insomma, ad arrivare arriverà ma ancora l’azienda vuole tenere le carte coperte riguardo la sua identità e data di presentazione.