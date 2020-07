Aumento del 10% in termini di velocità di clock (fino a 3,1 GHz) con il Kryo 585 CPU Prime ;

; Aumento del 10% in termini di rendering con la GPU Adreno 650;

Velocità fino a 3,6 Gbps per quanto concerne la trasmissione WiFi.

E’ chiaro come il nuovo SoC di Qualcomm sia più potente del predecessore ma mai come quest’anno lo scarto prestazionale è davvero minimo. Il nuovo SoC sarà utilizzato da tantissimi produttore di gaming phone Android ma non solo. Anche il Mi 10 Pro+ dovrebbe averlo in dotazione nella scheda tecnica.

Inoltre quasi tutti gli smartphone top di gamma da ora alla fine dell’anno lo avranno come SoC e presto vedremo lato pratico e prestazionale che differenza ci sarà tra lo Snapdragon 865 e il modello Plus.