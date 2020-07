Xiaomi Mi 10 Pro+, un Mi 10 Pro all’ennesima potenza

Xiaomi Mi 10 Pro+ esiste, sarà il nome Occidentale del Mi 10 Super Large Cup e vanterà caratteristiche da ultra top di gamma.

Costerà davvero tanto, le indiscrezioni indicano che avrà un prezzo al lancio di circa 850 dollari e sarà dotato di un SoC Snapdragon 865+.

Il nuovo smartphone è attualmente in fase di sviluppo e si unirà alla famiglia Mi 10, avrà un display Amoled Full HD+ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e dai bordi curvi. Ovviamente sarà votato alla fotografia avanzata e avrà una fotocamera formata da 4 sensori, quello principale sarà da 108 MP prodotto da Samsung. Anche il prossimo Xiaomi Mi Note 11 Pro vanterà una fotocamera con la medesima risoluzione.

Le altre caratteristiche spazieranno da una memoria interna UFS 3.1 da 256 GB ad una RAM da 12 GB. Dovrebbe integrare anche una batteria con oltre 4500 mAh di capacità. Tutto ciò servirà a potenziare il Mi 10 Pro attuale.

E’ proprio dai maggiori produttori che ci accorgiamo di questa nuova tendenza a produrre uno smartphone della stessa famiglia di appartenenza ma con poche caratteristiche che lo collocano ancora più su nella fascia top. Anche la stessa Huawei lo ha fatto con P40 Pro+.

Per il design di Xiaomi Mi 10 Pro+ non dovremmo discostarci molto da quello della gamma Mi 10, probabilmente sarà più grande per via delle dimensioni maggiori del display. Fotocamera posteriore sempre in verticale mentre all’anteriore dovrebbero essere due posizionate in due fori l’uno di fianco all’altro.

Per la data di commercializzazione dovremo aspettare ancora qualche settimana, in ogni caso almeno fino a quando lo Snapdragon 865+ non sarà ufficiale. Lo Snapdragon 855+ è arrivato a luglio 2019 quindi dovremmo esserci.