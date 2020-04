Sony annuncia WF-XB700: auricolari true wireless con autonomia di 9 ore

Sony ha annunciato i nuovi auricolari true wireless WF-XB700 dotati della tecnologia Extra Blass per una migliore qualità audio. Il punto di forza dei nuovi arrivati però è l’autonomia. Il produttore giapponese dichiara fino a 9 ore di autonomia con una sola ricarica che possono raddoppiare in accoppiata alla custodia.

WF-XB700 godono di una certificazione IPX4 per la resistenza ad acqua e sudore. La connessione è assicurata dal Bluetooth 5.0. Ogni auricolare stabilisce una connessione autonoma con lo smartphone. Inoltre, è presente un apposito pulsante per attivare l’assistente vocale del dispositivo a cui sono collegate o per rispondere alle chiamate in arrivo.

I nuovi auricolari true wireless sono già presenti sul sito italiano ma saranno disponibili nelle prossime settimane a un prezzo non ancora comunicato. Negli Stati Uniti verranno venduti a 129 dollari.

Sony ha inoltre svelato un nuovo paio di cuffie over-ear (WH-CH710N) che godono di driver da 30mm e della tecnologia di cancellazione del rumore Dual Noise Sensor per un’ottima esperienza d’ascolto. La funzione automatica AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) analizza i componenti del suono ambientale e seleziona automaticamente il filtro di eliminazione del rumore più efficace per l’ambiente.

L’autonomia dichiarata è di 35 ore di ascolto. Inoltre, la ricarica rapida offre 60 minuti di riproduzione con 10 minuti di ricarica. Presente anche il supporto NFC che consente di avviare lo streaming musicale velocemente. È sufficiente avvicinare il dispositivo compatibile con l’NFC. Le nuove cuffie sono disponibili nelle colorazioni Blu, Bianco e Nero a 150 euro.