La primavera è arrivata e con essa le Offerte di Primavera di Amazon, che entrano ora nel vivo con gli Spring Deals di Anker. Dopo una prima fase di warm-up, la campagna si amplia con una selezione ancora più ricca di prodotti dei brand Anker, Soundcore ed eufy, con sconti che arrivano fino al 50% su alcune delle soluzioni più apprezzate del catalogo.

I protagonisti della nuova fase della campagna

Tra le soluzioni più interessanti in questa fase troviamo:

Soundcore Space One: cuffie wireless con cancellazione del rumore, ideali per viaggi e spostamenti quotidiani. Disponibili a 68,49€ invece di 99,99€ (–32%).

cuffie wireless con cancellazione del rumore, ideali per viaggi e spostamenti quotidiani. Disponibili a (–32%). Soundcore P30i: auricolari true wireless compatti e versatili per ascoltare musica e gestire chiamate in libertà. Prezzo attuale: 25,99€ anziché 39,99€ (–35%).

auricolari true wireless compatti e versatili per ascoltare musica e gestire chiamate in libertà. Prezzo attuale: (–35%). eufy C28 Robot Vacuum: robot aspirapolvere smart pensato per semplificare la pulizia domestica quotidiana. Ora a 499€ invece di 599€ (–17%).

robot aspirapolvere smart pensato per semplificare la pulizia domestica quotidiana. Ora a (–17%). eufy Security SoloCam S340: videocamera di sicurezza per esterni con doppia lente e monitoraggio intelligente, disponibile a 109,99€ anziché 169,99€ (–35%).

videocamera di sicurezza per esterni con doppia lente e monitoraggio intelligente, disponibile a (–35%). Anker Zolo Caricatore USB‑C 140W GaN: caricatore ad alta potenza compatto con tecnologia GaN e controlli touch, in offerta a 59,99€ invece di 89,99€ (–33%).

La campagna Spring Deals sarà attiva fino al 16 marzo e include una selezione ancora più ampia di prodotti pensati per la mobilità, l’audio e la sicurezza domestica: dai caricabatterie ad alta potenza ai power bank, dagli auricolari wireless alle soluzioni smart per la casa.

Gli sconti rappresentano un’ottima occasione per aggiornare il proprio arsenale tecnologico: dispositivi pensati per viaggiare meglio, ascoltare di più e rendere la casa ancora più smart e sicura. Che si tratti di migliorare l’esperienza di ascolto in movimento o di automatizzare le pulizie domestiche, queste offerte primaverili permettono di farlo a prezzi più vantaggiosi.