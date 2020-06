TCL 10 5G, in Italia a meno di 400 euro: sfida diretta con Mi 10 5G

TCL 10 5G sbarca ufficialmente in Italia. Il primo smartphone 5G del brand cinese arriva in esclusiva con TIM e Vodafone a 399,99 euro: una cifra che lo mette in diretta competizione con Mi 10 5G di Xiaomi che – con la stessa piattaforma hardware – è venduto allo stesso prezzo. Insomma, la vera sfida per il nuovo standard di rete sembra passare proprio dalla fascia media del mercato smartphone.

Il cuore pulsante è lo Snapdragon 765G di Qualcomm abbinato a 6 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile fino a 1 Terabyte. Il design è mutuato da quello del fratello maggiore TCL 10 Pro: quindi foro sullo schermo per la fotocamera da 16 Megapixel (f/2.2) e quattro fotocamere posizionate in orizzontale a filo con la scocca realizzata in vetro.

Il comparto fotografico sul retro comprende un sensore principale da 64 Megapixel (f/1.89), un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2), un sensore da 5 Megapixel (f/2.2) per le macro e un sensore da 2 Megapixel (f/2.4) per la profondità di campo. TCL 10 5G integra un pannello LCD da 6,53 pollici con risoluzione Full-HD+ e rapporto di forma in 19,5:9. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3.0. Lo smartphone è dotato anche di un pulsante dedicato a Google Assistant.

Come detto in apertura, TCL 10 5G sarà presto disponibile al prezzo di 399,90 euro nelle colorazioni Chrome Blue e Mercury Gray, presso i negozi e punti vendita TIM e VODAFONE.