TikTok, il noto social network, è nuovamente al centro di una tempesta: questa volta potrebbe arrivare a subire il ban in tutta Europa.

Non è la prima volta che TikTok, il social network di origine cinese, fa parlare di sé in modo non positivo. Questa volta però la situazione potrebbe essere ben più grave di quanto visto in precedenza: il mancato rispetto delle normative vigenti potrebbe causarne il ban entro poco tempo.

Nello specifico l’azienda cinese sarebbe “colpevole” di non rispettare il DSA, il Data Service Act. Approvato all’incirca a metà del passato anno il DSA, citiamo direttamente dal sito dell’unione europea, “pone nuovi obblighi per i fornitori di servizi digitali nei confronti degli utenti, con nuove misure per contrastare i contenuti illegali online e l’obbligo per le piattaforme di reagire rapidamente, potenziando la tracciabilità e i controlli sugli operatori commerciali nei mercati online. Impone quindi più trasparenza e responsabilità delle piattaforme, oltre al divieto di pratiche ingannevoli e di alcuni tipi di pubblicità mirata.”

Particolare interessante, gli effetti del DSA sono “proporzionati al tipo di servizio offerto e al numero di fruitori.” E proprio per le sue dimensioni TikTok rientra tra le aziende sottoposte al regime più rigido. Tuttavia il social network sembra aver disatteso le richieste imposte dal regolamento, al punto da rendere necessario un ultimatum. Nel corso di una videoconferenza Il commissario europeo Thierry Breton non ha lasciato molto spazio di manovra a Shou Zi Chew, CEO di TikTok: se la società non rispetterà quanto imposto dal regolamento potrebbe essere bannata dal mercato europeo entro pochi mesi. Breton si è espresso così su Twitter (traduzione nostra):

“In quanto piattaforma che raggiunge milioni di giovani europei, TikTok deve rispettare pienamente le leggi dell’UE, in particolare il DSA. Ho chiesto al Ceo Shou Zi Chew di dimostrare, il prima possibile, non solo gli sforzi ma anche i risultati“.

E i termini sono alquanto ristretti: il DSA diventerà pienamente effettivo a partire dal 1° settembre. Questo vuol dire che TikTok dovrà adeguarsi alla normativa entro pochi mesi o subire le sanzioni previste. Tra queste quella più probabile, non fosse che per la semplicità di applicazione, sembra possa essere proprio il ban della piattaforma dal mercato europeo. A seguito delle dichiarazioni di Breton, Caroline Greer, portavoce dell’azienda cinese, si è così espressa:

“TikTok è pienamente intenzionata a rispettare il DSA e le altre normative EU in materia: un ban nei confronti di TikTok in Europa non è stato oggetto di discussione tra le parti. Siamo pienamente impegnati ad attuare le disposizioni del DSA e abbiamo messo a disposizione risorse chiave a livello aziendale per garantire la nostra futura conformità al Regolamento“.

E in effetti sembrerebbe esserci del vero: sul profilo Linkedin della Greer è presente una proposta di lavoro per TikTok. La figura cercata? Un Lead Compliance Officer, che aiuti l’azienda a monitorare e supervisionare la sua conformità con il DSA e altre leggi sulla regolamentazione dei contenuti.