Il progetto rete unica di TIM e Open Fiber, che vede coinvolti anche CDP Equity, KKR e Macquarie, potrebbe essere realizzato in tempi brevi. Ospite del Festival dell’economia di Trento, l’AD di TIM Pietro Labriola parla di “12-18 mesi”, un periodo di tempo relativamente ristretto entro cui la rete unica dovrebbe passare dalla carta ai fatti.

“La mia percezione è che ci sia l’interesse a verificare abbastanza rapidamente se il percorso è fattibile”, dichiara a tal proposito Labriola.

Il protocollo d’intesa tra le varie società coinvolte è stato siglato in data 29 maggio (ne abbiamo parlato approfonditamente qui). Oltre a fornire questo importante dettaglio riguardo alle tempistiche del piano, Labriola analizza i cambiamenti del ruolo delle telco in questi ultimi due anni, in cui è emerso in maniera evidente che la connettività è un bene quasi “primario”.

In questo contesto, TIM ha moltiplicato i suoi sforzi per favorire la transizione digitale:

“Siamo l’operatore che ha partecipato a più gare (PSN, scuole connesse, sanità connessa, Italia 1 Giga e Italia 5G backhauling) e complessivamente abbiamo stanziato investimenti in ambito PNRR che si avvicinano a circa 4 miliardi di euro. Investire sulla connettività è un’opportunità per la crescita del settore e per la trasformazione digitale del Paese. Ed è necessario che venga accompagnata da un costante lavoro sul capitale umano e sulle competenze digitali”.

Nelle dichiarazioni riportate dal Sole 24 Ore nella giornata di ieri, l’AD afferma inoltre di notare un processo di consolidamento nel comparto tlc:

“In Europa c’è fermento: Vodafone ha rifiutato l’offerta di Iliad per le proprie attività italiane, in Spagna sono in corso le trattative fra Orange e Mas Movil. Noi siamo concentrati sul nostro piano industriale, che, fra le altre cose, ha avuto il merito di far emergere l’interesse di potenziali investitori per i diversi business in cui operiamo”.

Spazio anche a un commento sul ruolo del 5G, una tecnologia “diversa” dalla fibra ma anche “complementare” rispetto a essa: