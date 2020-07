TomTom AmiGo sbarca su Huawei AppGallery

TomTom AmiGo arriva nello Store Huawei AppGallery. A partire da ora, gli smartphone del colosso Cinese senza servizi Google ma con HMS, possono usufruire dell’applicazione scaricandola comodamente dallo Store preinstallato.

Con TomTom AmiGo si possono evitare pedaggi, strade non asfaltate, strade dissestate, etc semplicemente selezionando gli elementi che si desidera non incontrare.

TomTom AmiGo calcola il percorso tenendo conto del traffico, degli autovelox e di eventuali lavori temporanei che restringono o bloccano la carreggiata. L’itinerario sarà costantemente aggiornato qualora ci fosse un problema e, in maniera immediata, l’applicazione ricalcolerà il tragitto senza bisogno di intervenire in alcun modo.

Con la guida in sicurezza avremo a disposizione informazioni sulla presenza di autovelox fissi – ma anche di quelli Mobili grazie alle segnalazioni di chi sta usando l’App come noi – e possibili problemi stradali, segnalati tramite l’App in tempo reale.

Con la funzione Zone Safety Tutor sapremo sempre la velocità massima alla quale potremo procedere e saranno comunicati anche i tratti pericolosi, dove la velocità deve essere temporaneamente ridotta.

Le mappe, fornite ovviamente dalla cartografia TomTom, possono essere visualizzate anche in forma panoramica e vedere così in visione estesa dove si trovano ingorghi, incidenti, restrizioni, etc rispetto alla nostra posizione.

L’applicazione è libera da annunci ed ads così da far concentrare il conducente esclusivamente sulla guida. Tutto questo ed altro è disponibile all’interno dell’applicazione TomTom AmiGo per Huawei presente su AppGallery.