WhatsApp, dalle chat scompare online e ultimo accesso

Problemi per WhatsApp nelle ultime ore. Gli utenti in chat non riescono infatti a visualizzare se i loro contatti sono online, stanno scrivendo e nemmeno il loro ultimo accesso.

Sui Social sono gli stessi utilizzatori che hanno sollevato la questione, benché la messaggistica funzioni comunque in maniera impeccabile (scambio dei media compresi).

Non è un problema localizzato in un singolo paese ma si sta presentando, ad esempio, anche in India, nel Regno Unito e addirittura in Sud Africa. Ancora non vi è alcun post ufficiale che spieghi se ci siano problemi e quando questi verranno risolti.

Addirittura c’è chi parla di impostazioni di WhatsApp destinate ad essere definitive, in quanto se si entra nelle impostazioni la sezione privacy non risponde alle modifiche invitando l’utente a riprovare più tardi.

Ovviamente non pensiamo che le impostazioni siano definitive perché Facebook di solito informa gli utenti e, sopratutto, utilizza le versioni Beta per inserire tali modifiche per poi portarle nelle versioni definitive. Ergo, ce ne saremmo accorti per tempo.

Insomma, dopo l’ultimo problema legato alla numerazioni in chiaro, arriva l’ennesimo down. Attendiamo una comunicazione da parte di Facebook, per lo meno per spiegarci fino a quanto il problema persisterà e se sia già in fase di risoluzione.