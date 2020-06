WhatsApp, in chiaro su Google i numeri di molti utenti

Google mostra in chiaro i numeri di cellulare di diversi utenti WhatsApp. La scoperta è stata fatta da un ricercatore indiano di cybersicurezza, Athul Jayaram, che ha mostrato come i numeri di coloro che hanno usato la funzione Clicca per chattare siano visibili facendo una semplice ricerca su Google. Per la popolare app di messaggistica istantanea però non si tratterebbe di una falla di sicurezza.

Partiamo dalla funzione incriminata. In pratica, Clicca per chattare consente di creare un link per avviare una conversazione con un contatto non salvato nella rubrica. I collegamenti vengono generati in questo modo http://wa.me/numeroditelefono. Il problema è che questo sistema non è protetto da crittografia. Di conseguenza, il numero sarà sempre visibile.

A quanto pare, una volta inviato e condiviso il link di collegamento; questo resta nel web in quanto tali pagine non hanno nessun metatag che impedisce a qualsiasi motore di ricerca di indicizzarle. A questo punto, i numeri degli utenti che hanno utilizzato la funzione sono reperibili online con una semplice query di ricerca su Google come site:wa.me oppure site:api.whatsapp.com. È possibile effettuare una ricerca per Paese inserendo il prefisso nazionale (site:api.whatsapp.com “+39”).

Cliccando su un numero e aprendo la chat, vedremo il numero di telefono della persona, il nickname, la sua immagine di profilo e – in base alle impostazioni – lo stato. I potenziali utilizzi di questi dati includono messaggi di marketing da parte delle società che raccolgono i numeri, attacchi mirati tramite invio di link fraudolenti o virus, ecc.

Secondo quanto riferito da Forbes, WhatsApp ha commentato così: “il rapporto del ricercatore conteneva semplicemente degli URL che gli utenti di WhatsApp hanno scelto di rendere pubblico. Tutti gli utenti, comprese le aziende, possono bloccare i messaggi indesiderati con un semplice click su un pulsante”. Nonostante ciò, l’app di Mark Zuckeberg si è aggiornata risolvendo in parte il problema. Facendo una ricerca con site:wa.me ora non viene più mostrato alcun numero di telefono. Al contrario, utilizzando la query site:api.whatsapp.com i numeri sono ancora visibili.