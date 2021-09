WhatsApp, ultimo accesso nascosto a contatti specifici

È la fine di un’era: WhatsApp si prepara finalmente a permettere una modifica più granulare delle impostazioni sulla privacy. Come scoperto nelle ultime versioni beta, in futuro sarà possibile nascondere le proprie informazioni personali e l’ultimo accesso anche solo a contatti specifici, qualcosa che gli utenti chiedevano a gran voce.

Facebook sta apportando nuove modifiche all’app di messaggistica più famosa al mondo. Presto gli utenti WhatsApp cambierà i suoi ormai antiquati sistemi di gestione della privacy per qualcosa di decisamente più flessibile.

La nuova funzione in arrivo su WhatsApp per Android e iOS permetterà agli utenti della piattaforma di messaggistica di nascondere il proprio ultimo accesso e la conferma di lettura da contatti specifici. Ciò significa che se non volete che una persona in particolare veda queste informazioni, sarete in grado di aggiungerle ad una lista di esclusioni.

In precedenza si poteva scegliere solamente tra le opzioni “Tutti“, “I miei contatti” e “Nessuno” nelle impostazioni della privacy, la nuova funzione introdurrà l’opzione “I miei contatti a esclusione di…“. Questa nuova opzione si applicherà anche ad altre informazioni personali come le immagini del profilo e la bio.

Ovviamente, esattamente come accade già adesso, inserendo un contatto in questa lista di esclusi anche voi non potrete più sbirciare il suo ultimo accesso.

Si tratta di una funzionalità decisamente utile e che permetterà agli utenti di mantenere il pieno controllo delle proprie informazioni personali. Non sarete più costretti a nascondere i vostri dati personali da tutti solo a causa di un singolo contatto “ficcanaso”.

Come detto in apertura, la funzionalità è ancora in sviluppo ed è stata scoperta per la prima volta dal noto portale WABeta Info. Manca ancora diverso tempo prima che sia disponibile ad un numero maggiore di persone che messaggiano su WhatsApp.