Xiaomi batte due nuovi record, è sua la ricarica più veloce al mondo

Xiaomi non smette smette mai di stupire. Con una nuova tech demo mostrata sui propri social, l’azienda capitanata da Lei Jun ha affermato di aver infranto due nuovi record sulla velocità di ricarica degli smartphone, sia con cavo che wireless. Vi piacerebbe se il vostro dispositivo si potesse ricaricare in soli 8 minuti dallo 0% al 100%?

La velocità di ricarica è uno dei settori in cui le aziende, soprattutto quelle cinesi, si stanno dando battaglia in maniera molto serrata negli ultimi anni. Non è la prima volta che Xiaomi mostra alcune tecnologie di ricarica ultrarapida che vengono poi migliorate ed implementate in alcuni dei modelli di punta presentati dall’azienda.

Nell’ottobre scorso, per esempio, l’azienda ha annunciato una tecnologia di ricarica wireless da 80W in grado di riportare uno smartphone completamente scarico al 100% della carica in soli 19 minuti.

In questa nuova tech demo, Xiaomi ha mostrato una versione di Mi 11 Pro modificata appositamente per l’occasione. Lo smartphone via cavo può essere ricaricato a ben 200W, con un tempo di ricarica completa di soli 8 minuti, e con un’apposita basetta di ricarica wireless da 120W la batteria può passare dallo 0% al 100% in soli 15 minuti. La tecnologia HyperCharge di Xiaomi si aggiudica così il titolo di sistema di ricarica rapida più veloce al mondo.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021