Xiaomi Mi 12 potrebbe arrivare in tempo per Natale

L’annuncio di Xiaomi Mi 12 è ancora molto lontano, tuttavia gli insider stanno già iniziando a sbilanciarsi su quando secondo loro sarà annunciato il prossimo top di gamma del marchio cinese. Secondo un leaker generalmente molto ben informato, Xiaomi Mi 12 potrebbe essere svelato già a dicembre di quest’anno.

L’indiscrezione riportata in origine da MyDrivers proviene dall’ormai considerato generalmente affidabile Digital Chat Station. Il leaker ha indicato l’arrivo di Xiaomi Mi 12 già entro la fine dell’anno, fornendo addirittura con largo anticipo il numero di modello del terminale: “2112123AC”.

Secondo le più recenti voci di corridoio lo smartphone dovrebbe utilizzare un display con tecnologia LTPO, ovvero in grado di variare la sua frequenza di aggiornamento gradualmente in base al contenuto visualizzato sul display e non solo a singoli step predefiniti.

Dovrebbe essere incluso il sistema di ricarica da ben 120W mostrato dall’azienda in diverse occasioni, con la possibilità di ricaricare il terminale wireless a 100W. Lo Xiaomi Mi 12 potrebbe anche essere il primo smartphone al mondo ad utilizzare il vociferato sensore fotografico da 200MP e dalla dimensione di 1 pollice. Tale sensore sarebbe in grado di raggruppare i pixel a gruppi di 16 (pixel binning) per catturare una quantità di luce maggiore in condizioni di scarsa luminosità.

L’azienda ha annunciato il proprio top di gamma Xiaomi Mi 11 nella primissima parte di quest’anno, nel tentativo di portare sul mercato il primo smartphone al mondo con SoC Qualcomm Snapdragon 888. Il brand potrebbe avere in mente lo stesso piano per Mi 12, il quale potrebbe essere il primo prodotto disponibile all’acquisto con il futuro chip Snapdragon 895 che verrà prodotto, stando ai rumor, nelle fonderie a 4nm di TSMC.

Proprio a causa dell’annuncio anticipato del nuovo chip da parte di Qualcomm, la quale secondo Ice Universe sarebbe almeno di mezzo mese in anticipo sulla sua normale tabella di marcia, Xiaomi Mi 12 potrebbe essere lanciato già nella prima metà del mese di dicembre.

Queste sono tutte supposizioni e danno però per scontato che Qualcomm decida di anticipare l’annuncio del suo Snapdragon dedicato ai flagship. L’azienda ha però una tradizione e solitamente la nuova generazione di SoC viene svelata nei primi giorni di dicembre durante l’annuale evento Snapdragon Summit.

Non ci resta dunque che aspettare per scoprire come si svolgerà la storia del prossimo top di gamma Xioami. Sareste interessati a portarvi a casa il nuovo smartphone in tempo per Natale?