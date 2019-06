Xiaomi Mi 9: in arrivo un nuovo smartphone a Milano il 12 giugno!

Xiaomi Italia ha appena pubblicato sul suo profilo Facebook un’immagine che fa riferimento a un evento di lancio pianificato per il 12 giugno a Milano. Gli smartphone rappresentati lasciano spazio a pochi dubbi: è in arrivo un nuovo membro della famiglia Mi 9. Potrebbe trattarsi proprio del Mi 9T, la cui esistenza è già stata confermata dall’azienda.

Secondo molte indiscrezioni, Mi 9T dovrebbe essere la versione internazionale del nuovo Redmi K20. Se dovesse esser così, arriverà equipaggiato con lo Snapdragon 730 di Qualcomm con 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna non espandibile. Il display AMOLED ha una diagonale di 6,39 pollici con risoluzione Full-HD+ (2340 x 1080 pixel) e sensore biometrico integrato.

Il comparto fotografico avrà una fotocamera frontale pop-up da 20 MP e una tripla fotocamera posteriore (48 MP + 8 MP + 13 MP). La batteria è da 4000 mAh. Non mancheranno il supporto NFC e il jack audio da 3,5 mm. Tuttavia, la back cover degli smartphone mostrati in foto riprende il design della serie MI 9 con la fotocamera posizionata sul lato sinistro, mentre su Redmi K20 il modulo fotografico è in posizione centrale.

A quanto pare, il prossimo Mi 9 sarà accompagnato da altri prodotti. Difficile capire di cosa possa trattarsi. Resta, inoltre, da capire a quale prezzo verrà posizionato il nuovo smartphone Xiaomi e se sarà davvero la versione globale di Redmi K20. Un elemento importante per decretare se ci troviamo davanti a un nuovo best-buy. Appuntamento al 12 Giugno!

Xiaomi ha ufficialmente confermato che lo smartphone che sarà presentato il 12 giugno a Milano sarà Mi 9T.

Only 10 days left! The new #Mi9 member will launch on June 12th! Are you ready for more innovation for everyone from #Mi9T? #PopUpInStyle pic.twitter.com/TY8FTVBKaY

— Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) June 3, 2019