Xiaomi Mi 9T con Snapdragon 730? Spunta la confezione di vendita

Mi 9T potrebbe essere davvero la versione internazionale di Redmi K20. La presunta confezione di vendita rivela la presenza dello Snapdragon 730 con 6 GB di RAM.

Si fa sempre più credibile l’indiscrezione che vede Xiaomi Mi 9T essere la versione internazionale del recente Redmi K20. Nei giorni scorsi, l’azienda cinese ha confermato l’esistenza del nuovo smartphone della famiglia Mi 9 senza fornire però maggiori dettagli. Il futuro dispositivo è già online sul portale Geekbuying e il solito SlashLeaks ha mostrato quella che sarebbe la confezione di vendita.

Alla luce delle caratteristiche tecniche visibili sul sito e-commerce e sul film protettivo del dispositivo, Mi 9T ha tutte le caratteristiche del Redmi K20. A bordo c’è lo Snapdragon 730 di Qualcomm con 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna. Il display AMOLED ha una diagonale di 6,39 pollici con risoluzione Full-HD+ (2340 x 1080 pixel) e sensore biometrico integrato.

Credit: /Leaks

La parte frontale è occupata interamente dallo schermo grazie all’implementazione di un meccanismo a scomparsa per la fotocamera frontale da 20 MP. Mentre sulla back cover trova posto la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP accoppiato – riprendendo le caratteristiche del Redmi K20 – a un teleobiettivo da 8 MP e a un sensore grandangolare da 13 MP. La batteria è da 4000 mAh. Nel caso di Mi 9T ci sarebbe il supporto alla banda 20.

I prezzi si aggirerebbero intorno ai 400 euro ponendosi a metà strada tra il top di gamma Mi 9 venduto a 449 euro e il Mi 9 SE a 349 euro. Una cifra ambigua – data la leggera differenza – che potrebbe far aumentare la concorrenza in casa. Tuttavia, non sono prezzi ufficiali e Xiaomi potrebbe posizionarlo a cifre inferiori per cercare di occupare anche la fascia di mercato tra i 200 e i 300 euro.

Strana anche la denominazione scelta. Redmi dovrebbe essere ormai un brand indipendente e la serie MI appartiene di fatto alla casa madre Xiaomi. A questo punto diventa cruciale capire come l’azienda di Lei Jun intenda differenziare i prodotti tra i due marchi. Resta infine da capire sotto quale nome e quando arriverà la versione internazionale di Redmi K20 Pro, il primo del sub-brand di Xiaomi ad avere lo Snapdragon 855. In ogni caso, l’annuncio di Xiaomi MI 9T sembra essere davvero vicino. Non ci resta che attendere informazioni ufficiali da parte dell’azienda.