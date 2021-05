Xiaomi Mi Band 6, arriva finalmente la funzione più attesa

La Xiaomi Mi Band 6 è diventata rapidamente una delle smart band più popolari e consigliate grazie alla sua ottima combinazione di caratteristiche tecniche, aspetto moderno e prezzo contenuto. Una delle funzioni che però è sempre mancata al wearable di casa Xiaomi è la possibilità di rispondere ai messaggi o comunque interagire direttamente con le notifiche, cosa che cambierà davvero molto presto.

Se avete acquistato (o state pensando di acquistare) una Xiaomi Mi Band 6 ci sono buone notizie per voi. Il wearable di Xiaomi si è recentemente aggiornato in Cina guadagnando una delle funzioni più attese in assoluto.

Con l’aggiornamento dell’applicazione Mi Fit 5.1, disponibile tramite Google Play Store, è stato infatti rilasciato anche un nuovo update del firmware della smart band che porta il software di Mi Band 6 alla versione 1.0.1.32. Questa nuova versione di firmware arriva in seguito all’aggiornamento rilasciato recentemente dall’azienda cinese che ha introdotto le funzionalità di tracciamento del sonno e introduce la possibilità di rispondere ai messaggi direttamente dal proprio polso, rendendo la Mi Band un po’ più vicina agli smartwatch.

Stando a quanto indicato sul changelog ufficiale, per la prima volta in assoluto nella storia di una Mi Band sarà finalmente possibile rispondere ai messaggi (al momento sembra solo agli SMS) con delle frasi predefinite che si possono impostare dall’app. La funzionalità ha raggiunto al momento solo le Mi Band 6 versione cinese e le risposte sono utilizzabili sono con le smart band collegate ad uno smartphone Android, gli iPhone dovranno attendere ancora.

Detto questo, però, la versione globale del firmware potrebbe arrivare molto presto e questi sono tutti segnali incoraggianti che dimostrano come Xiaomi sia sempre impegnata nel migliorare il proprio prodotto aggiungendo funzioni utili e richieste dagli utenti.

Nel prossimo futuro è possibile che la possibilità di rispondere ai messaggi venga ampliata anche alle altre app di messaggistica, non ci resta che attendere e seguire come sempre da vicino gli sviluppi di questa storia.