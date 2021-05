Xiaomi festeggia con una sorpresa per i fan, aperti 100 Mi Store in Europa

Xiaomi è inarrestabile, la propria espansione in Europa continua senza sosta e oggi festeggia con i propri utenti l’apertura di ben 100 Mi Store nel Vecchio Continente. Il brand ne ha fatta di strada da quando è stata fondata dal CEO Lei Jun e si occupava solamente della creazione di software…

Xiaomi è presente in otto Paesi dell’Europa Occidentale tra cui Italia, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Svizzera, Andorra e Paesi Bassi. L’azienda rinnova il proprio impegno a portare sul territorio europeo sempre più prodotti per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, e non parliamo solo di smartphone come Mi 11 e Mi 11 Ultra che abbiamo provato di recente.

Come molti di voi appassionati sapranno, il marchio produce una varietà incredibile di prodotti (smart e non) per la casa ed il tempo libero, anche se gli smartphone rappresentano la categoria più conosciuta anche dai meno geek.

“Secondo Canalys, infatti, l’azienda ha spedito 49 milioni di unità a livello globale ed è cresciuta del 62%, più di qualsiasi altro brand di smartphone presente tra i primi 5 della classifica. In Europa occidentale il brand è cresciuto dell’89% con una quota di mercato al 17% complessiva ed è il terzo più grande produttore di smartphone” scrive l’azienda nel comunicato stampa inviatoci.

I Mi Store sono importantissimi per Xiaomi, in quanto oltre a permettere agli utenti di vedere da vicino e provare con mano i vari prodotti come telefoni, TV e scooter elettrici fungono da aggregatori per la community. I fan vengono infatti invitati negli store per festeggiare il lancio dei nuovi prodotti in modo da celebrare tutti assieme gli avvenimenti più importanti per il brand.

“Sono felice che in così poco tempo siamo stati in grado di aprire così tanti Mi Store in Europa” ha dichiarato Ou Wen, General Manager, Western Europe, di Xiaomi. “I Mi Store sono molto più di un tradizionale punto vendita. Forniscono uno spazio unico in cui gli utenti possono conoscere ed esplorare il brand Xiaomi, sperimentando prodotti che altrimenti non avrebbero la possibilità di provare. Riuniscono quella che è la nostra risorsa più preziosa, i Mi Fan, e ci aiutano a costruire una forte comunità intorno al brand”.

La Mi Community in Italia conta oltre 400 mila iscritti e sono stati fondati quasi 90 Mi Fan Club distribuiti in tutto il territorio, sono stati aperti 16 Mi Store e il 28 maggio prossimo ne sarà inaugurato uno nuovo alle porte di Roma.

L’azienda ha annunciato che per celebrare tutti assieme il traguardo raggiunto, per i fan che visiteranno i vari Mi Store nella giornata del 26 maggio ci sarà una piacevole sorpresa! Il brand ricorda che verranno fatti rispettare i protocolli di sicurezza e verranno messe in atto delle misure efficaci a garantire distanziamento sociale e comportamenti responsabili.