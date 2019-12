Xiaomi Mi Note 10 Pro sbarca in Europa: si parte dalla Spagna

Mi Note 10 Pro è sbarcato ufficialmente in Europa. Lo smartphone, conosciuto in Cina come CC9 Pro Premium Edition, è disponibile in Spagna a un prezzo di 649 euro. Chiunque effettuerà il preordine (attivo fino al 6 gennaio) riceverà un coupon di 100 euro facendo dunque calare il costo complessivo del dispositivo. Piccole differenze rispetto al modello principale lanciato nel Vecchio Continente a novembre.

La variante Pro è quella testata da DxOMark, il noto portale che ha portato lo smartphone Xiaomi in prima posizione accanto al Mate 30 Pro di Huawei. Qui la fotocamera da 108 Megapixel presenta un obiettivo a 8 lenti invece che 7. L’altra differenza riguarda il quantitativo di memoria. Mi Note 10 Pro infatti arriva nella configurazione con 8 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di memoria interna non espandibile.

Per il resto, è uguale al Mi Note 10. Il sensore principale da 108 Megapixel (f/1.69) è accoppiato a quattro fotocamere aggiuntive: un teleobiettivo da 5 Megapixel (f/2.0 e OIS) con zoom ottico 5X, zoom ibrido 10X e zoom digitale 50X, un secondo teleobiettivo da 12 Megapixel (f/2.0) con zoom 2X sfruttato principalmente per la modalità ritratto, un sensore ultra-grandangolare da 20 Megapixel (f/2.2) e infine un sensore per le macro da 2 Megapixel (f/2.4) per scatti tra i 2 a 10 cm.

La parte frontale è occupata da un display AMOLED da 6,47 pollici con risoluzione Full-HD+ e rapporto di forma in 19.5:9. Il sensore biometrico per le impronte digitali è implementato direttamente sotto lo schermo. Snapdragon 730G, batteria da 5.260 mAh con supporto alla ricarica rapida, Android 9 con MIUI 11, jack audio da 3,5 mm e NFC completano la scheda tecnica. Le colorazioni disponibili sono Aurora Green e Midnight Black.

Come detto in apertura, Mi Note 10 Pro è attualmente presente sul mercato spagnolo. Per il momento, non sappiamo se lo smartphone approderà anche in Italia. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Xiaomi.